Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu

01.06.2022 11:45

Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyorduTUNCELİ Tunceli'de mantar toplamaya giden vatandaşa ayı saldırdı.

Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu

TUNCELİ Tunceli'de mantar toplamaya giden vatandaşa ayı saldırdı. Vatandaş, ayı saldırısından yanında bulunan sopayla ayıya vurarak kurtuldu.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü Meydan Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi ve bir arkadaşıyla bölgede mantar toplamaya giden Hüseyin Keskin isimli vatandaşa ormanlık alanda ayı saldırdı. Kendisine saldıran ayıya sopayla vuran vatandaş, durumu eşi ve arkadaşına haber verdi. Jandarma, AFAD, 112 ve Munzur Dağcılık Kulübüne haber verilmesi üzerine ekipler olay bölgesine sevk edildi. Bacağından yaralanan Hüseyin Keskin, temin edilen bir atla köye getirilirken, burada hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu
Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bayat ekmekler çöpe gitmiyor: 30 noktaya bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi Bayat ekmekler çöpe gitmiyor: 30 noktaya bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi Van'da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:28:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ayı saldırısından elindeki sopayla kurtuldu: Mantar toplamaya gitti canından oluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement