Ayı Silva havuzunda banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi - Son Dakika

Ayı Silva havuzunda banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi

Prematüre olarak dünyaya gelen ve reddedildiği annesi tarafından gömülmek üzereyken kurtarılıp hayata tutunan ayı Silva, neredeyse 1.5 yaşına ulaştı.

Prematüre olarak dünyaya gelen ve reddedildiği annesi tarafından gömülmek üzereyken kurtarılıp hayata tutunan ayı Silva, neredeyse 1.5 yaşına ulaştı. Silva'nın banyosu, her hafta olduğu gibi hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin karşısında bir etkinlik şeklinde gerçekleştirildi. Ayı Silva, yemeğini yedikten sonra bakıcıları tarafından havuzunda banyo yaptırıldı. Vatandaşlar ise Silva'nın banyosunu ilgiyle izledi.

Prematüre olarak dünyaya gelen, annesi tarafından reddedilmesi nedeniyle gömülmek üzereyken bakıcıları tarafından kurtarılan, ardından kuvözde yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan ayı Silva, neredeyse 1.5 yaşına geldi. Hayata 380 gram ağırlığında gelen Silva, bugün ise 160 kiloyu geçti. Bengal kaplanı yavruları ile beraber büyüyen Silva'nın en yakın arkadaşları yine kaplanlar ve kurt oldu. Çekmeköy Park Of İstanbul'daki hayvanat bahçesinde kaplan ve kurt ile birlikte yaşayan Silva, ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi. Alanı gezen vatandaşlar, her hafta düzenlenen ve geleneksel hale gelen Silva'nın haftalık banyosunu bu hafta da ilgiyle izledi. Silva, banyo yapmadan önce kendisine verilen tavuk ve karpuz dilimleriyle karnını doyurdu. Daha sonra Silva, görevli biyolog ve bakıcıları ile birlikte oyunlar oynadı, kafesindeki havuzunda banyo yaptı. Vatandaşlar ise Silva'nın oyunlarını ve banyosunu ilgiyle izledi.

Ayı Silva hakkında konuşan Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir doğum örneğiyle dünyaya geldi. Yaklaşık 380 gram, 31 derece vücut ısısıyla prematüre doğdu ve hekimlere göre yaşaması pek de mümkün değildi. Ama buradaki ekibimizin külfetli çalışmasından ötürü, yaklaşık 41 gün de kuvözde kaldı. Bu vesileden sonra da şu anda yaklaşık 160 kilonun üzerinde ve 1 yaşını doldurdu. Tabii ki Silva'yı hayata bağlayan en önemli faktör de buradaki hem bakıcılarının hem de tedavilerini tamamlayan hekimlerimizin ona karşı olan ilgisi oldu. Adeta insanlarla iç içe büyüdü Silva. Yetkili biyoloğumuz dahil, yavruyken beraber uyuduğunu, resmen omzunda uyuduğuna şahidiz. Kendi doğalarında düşman olan kaplan ve ayı, beraber alanımızda aynı yerde yaşıyorlar.

Silva'nın banyo etkinliğini artık her pazar günü alanımızda ziyaretçilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Geleneksel bir hale getirdik bunu. Özellikle haftalık banyo ihtiyacını da ziyaretçilerimizin önünde karşılayalım istiyoruz. Biliyorsunuz 380 gram prematüre doğmuş bir ayı. İnsanlara daha çok alıştığı için, insanlarla iç içe büyüdüğü için aslında hayvan arkadaşlarıyla beraber çok da iyi geçindiğini söyleyemem. Alıştığı, beraber büyüdüğü canlılar var. Kurtla beraber büyüdü kaplanlarla beraber büyüdü. Ama mesela biz şunu da deniyoruz alanımızda, annesi tabii reddetmişti. Yavruyken yanından alıp elimizle beslemek zorunda kalmıştık lakin bu ayımız, şu an büyümesine rağmen annesine geri götürdüğümüzde kabul etmiyor, adeta bir duygu patlaması yaşıyor burada" dedi.

(Metin Başar - Cem Güney Kılıç/İHA)

Ayı Silva havuzunda banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi

Fabio Alves Da Silva, Çekmeköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 05:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayı Silva havuzunda banyo yaptı, vatandaşlar ilgiyle izledi - Son Dakika
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