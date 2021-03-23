Ayı sürüsü yola inmeye devam ediyor - Son Dakika

Ayı sürüsü yola inmeye devam ediyor

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde sürü halinde yeniden yola inen ayılar korkuya neden oldu.

Çaldıran ilçesinin Aşağı Mutlu Mahallesi yakınlarında bir grup ayı, akşam saatlerinde yiyecek bulmak için yeniden yola indi. Geçtiğimiz günlerde de sürü halinde yola inen ve bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen ayılar, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Dün akşam yeniden aynı bölgede yiyecek bulmak için yola inen ayılar, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.