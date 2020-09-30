Ayı vatandaşa el salladı: İşte ispatı ! - Son Dakika

Ayı vatandaşa el salladı: İşte ispatı !

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sokaklarda yiyecek arayan ayı, insanları görünce tel örgüleri aşarak uzaklaştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sokaklarda yiyecek arayan ayı, insanları görünce tel örgüleri aşarak uzaklaştı. Bu sırada durarak arkasına dönen ayı, elini havaya kaldırarak adeta kendisini izleyen vatandaşa el salladıktan sonra uzaklaştı.

Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar ilçe merkezine iniyor. Hemen hemen her akşam ayılarla karşılaşan vatandaşlar, zaman zaman da ilginç anlara şahitlik ediyor. Sarıkamış ilçe merkezinde duvara çıkan iki ayı vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı. Aylardan birisi ise tel örgüleri aşarken durarak kendisini izleyen vatandaşa elini kaldırarak adeta el salladıktan sonra gözden kayboldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(Alper Yıldırım/İHA)

Ayı vatandaşa el salladı: İşte ispatı !
Ayı vatandaşa el salladı: İşte ispatı !
Ayı vatandaşa el salladı: İşte ispatı !
Ayı vatandaşa el salladı: İşte ispatı !

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayı vatandaşa el salladı: İşte ispatı ! - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi         
16:07
CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor         
15:57
Ekim ayında tüm aboneler için doğal gaz fiyatları sabit bırakıldı Ekim ayında tüm aboneler için doğal gaz fiyatları sabit bırakıldı         
15:33
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Tüm Türkiye'de toplu taşımada zorunlu olan HES kodu nasıl alınır? İşte yanıtı Tüm Türkiye'de toplu taşımada zorunlu olan HES kodu nasıl alınır? İşte yanıtı         
15:14
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı         
13:54
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü         
12:12
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada! Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada!         
11:57
Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar ailesinin sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar ailesinin sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti         
11:31
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 16:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayı vatandaşa el salladı: İşte ispatı ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei