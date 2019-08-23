Ayı ve domuzlar onun tarlasının yanından bile geçemiyor

Sivaslı teknisyen geliştirdiği ilginç sistemle tarlasındaki ekinlerini ayı ve domuz saldırılarından korumayı başardı.



Koyulhisar ilçesi Sugözü köyünde ve İstanbul'da yaşayan Elektrik-Elektronik teknisyeni Ahmet Özdemir, işleri dolayısıyla zamanın büyük kısmını İstanbul'da kalan zamanını da köyünde oluşturduğu tarlasında geçiriyor. Tarlasında zaman geçirmekten büyük zevk alan Özdemir'in son zamanlarda başı tarlasına dadanan yabanı hayvanlarla derde girdi. İstanbul'dan Sivas'a her döndüğünde tarlasındaki ekinlerin zarar gördüğüne şahit olan Özdemir, yabani hayvanları tarlasından uzak tutmak için ilginç bir çözüm yolu buldu. Bulduğu ilginç yöntem ile yabani hayvanları onlara zarar vermeden tarlasından uzak tutmayı başardı.



Ham maddesi su silahı ses



Özdemir, borularla tarlasına taşıdığı suyun önüne ses çıkartan düzenekler kurdu. Su aktıkça suyun önüne yerleştirilen bir çark dönüyor ve kulağı rahatsız eden ses çıkartıyor. Başka bir düzenekte ise terazinin bir ucuna yerleştirilen kap su dolunca terazinin dengesi değişiyor ve diğer uçtaki tokmak metal tabakaya çarpıyor. Çarpmanın etkisini ise yine rahatsız edici bir ses çıkıyor. Çıkan sesler yabani hayvanları ürkütürken, tarlanın yanından bile geçmeye cesaret edemiyorlar. Aynı zamanda sistem sudan güç aldığı için herhangi bir maliyet gerektirmiyor. Silah ise ses olduğu için yabani hayvanlara herhangi bir zararı söz konusu değil.



Tek kuruş harcamadı



Tarlasını yabani hayvanlardan kurtaran düzenek için para harcamadığını kaydeden Özdemir, "Yabani hayvanlardan dolayı tarlam sürekli zarar görüyordu. Ektiğimizin karşılığını alamıyorduk. Bu düzeneği kurduktan sonra, ayı ve domuz gibi yabani hayvanlar tarlaya uğramadı. Bu düzeneği hurda malzemeleri toplayarak oluşturdum. Para harcamadım. Suyu da borular yardımıyla buraya taşıdım" diye konuştu. - SİVAS