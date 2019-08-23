Son Dakika Haberleri: Ayı ve domuzlar onun tarlasının yanından bile geçemiyor
Son Dakika Genel Haber

Ayı ve domuzlar onun tarlasının yanından bile geçemiyor

1 saat önce

Ayı ve domuzlar onun tarlasının yanından bile geçemiyor Sivaslı teknisyen geliştirdiği ilginç sistemle tarlasındaki ekinlerini ayı ve domuz saldırılarından korumayı başardı -Tarlasını korumak için borularla tarlasına taşıdığı suyun önüne ses çıkartan düzenekler kurduSİVAS - Sivaslı...

Ayı ve domuzlar onun tarlasının yanından bile geçemiyor

Sivaslı teknisyen geliştirdiği ilginç sistemle tarlasındaki ekinlerini ayı ve domuz saldırılarından korumayı başardı

-Tarlasını korumak için borularla tarlasına taşıdığı suyun önüne ses çıkartan düzenekler kurdu

SİVAS - Sivaslı teknisyen geliştirdiği ilginç sistemle tarlasındaki ekinlerini ayı ve domuz saldırılarından korumayı başardı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Sugözü köyünde ve İstanbul'da yaşayan Elektrik-Elektronik teknisyeni Ahmet Özdemir, işleri dolayısı ile zamanın büyük kısmını İstanbul'da kalan zamanını da köyünde oluşturduğu tarlasında geçiriyor. Tarlasında zaman geçirmekten büyük zevk alan Özdemir'in son zamanlarda başı tarlasına dadanan yabanı hayvanlarla derde girdi. İstanbul'dan Sivas'a her döndüğünde tarlasındaki ekinlerin zarar gördüğüne şahit olan Özdemir, yabani hayvanları tarlasından uzak tutmak için ilginç bir çözüm yolu buldu. Bulduğu ilginç yöntem ile yabani hayvanları onlara zarar vermeden tarlasından uzak tutmayı başardı.

Hammaddesi su silahı ses

Özdemir, borularla tarlasına taşıdığı suyun önüne ses çıkartan düzenekler kurdu. Su aktıkça suyun önüne yerleştirilen bir çark dönüyor ve kulağı rahatsız eden ses çıkartıyor. Başka bir düzenekte ise terazinin bir ucuna yerleştirilen kap su dolunca terazinin dengesi değişiyor ve diğer uçta ki tokmak metal tabakaya çarpıyor. Çarpmanın etkisini ise yine rahatsız edici bir ses çıkıyor. Çıkan sesler yabani hayvanları ürkütürken, tarlanın yanından bile geçmeye cesaret edemiyorlar. Aynı zamanda sistem sudan güç aldığı için her hangi bir maliyet gerektirmiyor. Silah ise ses olduğu için yabani hayvanlara herhangi bir zararı söz konusu değil.

Tek kuruş harcamadı

Özdemir, tarlasını yabani hayvanlardan kurtaran düzenek için para harcamadığını ifade edip, "Yabani hayvanlardan dolayı tarlam sürekli zarar görüyordu. Ektiğimizin karşılığını alamıyorduk. Bu düzeneği kurduktan sonra, ayı ve domuz gibi yabani hayvanlar tarlaya uğramadı. Bu düzeneği hurda malzemeleri toplayarak oluşturdum. Para harcamadım. Suyu da borular yardımı ile buraya taşıdım."dedi.

İstanbul, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DHA İSTANBUL - MARMARAY'DA 63 YAŞINDAKİ ENGELLİYE DARP İDDİASI
Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı Ekrem İmamoğlu eşinin, Selahattin Demirtaş'ın eşiyle bir araya gelmesi hakkında konuştu 3 binden fazla muhtar, koltuğundan olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:04:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayı ve domuzlar onun tarlasının yanından bile geçemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]