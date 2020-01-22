Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika
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Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

6 saat önce

HAKKARİ'nin Çukurca içesinde, askeri üs bölgesindeki çöplüğe inen ayı ve 2 yavrunun yiyecek arayışı, iş makinesi operatörü tarafından görüntülendi.

Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi, System.String[]

HAKKARİ'nin Çukurca içesinde, askeri üs bölgesindeki çöplüğe inen ayı ve 2 yavrunun yiyecek arayışı, iş makinesi operatörü tarafından görüntülendi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, aç kalan ayı ve 2 yavrusu çöplüğe indi. Çayırlı mevkisinde bulunan askeri üs bölgesinin çöplüğüne ayı ve 2 yavrusunu, yiyecek ararken, yol çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi operatörü fark etti. Ardından da cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, çöplükte yiyecek arayan ayılar, köpek seslerinin duyulması üzerine gözden kayboluyor.


Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
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