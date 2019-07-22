Son Dakika Haberleri: Ayı yavrusu "Aykız" doğaya salındı
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Ayı yavrusu "Aykız" doğaya salındı

1 saat önce

Kastamonu'da aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, Sinop'ta 20 günlük tedavisinin ardından salığına kavuşturulan ayı yavrusu "Aykız", bulunduğu yerde doğaya salındı.

Ayı yavrusu
Kastamonu'da aracın çarpması sonucu ağır yaralanan, Sinop'ta 20 günlük tedavisinin ardından salığına kavuşturulan ayı yavrusu "Aykız", bulunduğu yerde doğaya salındı.
Kazanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen, beyninde oluşan ödem nedeniyle görme ve koordinasyon kaybı yaşayan 2 yaşındaki ayının tedavisi tamamlandı.
Merkezde görevli veteriner hekimlerce 20 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan, yaraları iyileştirilen ve "Aykız" adı verilen ayı yavrusu, tekrar görmeye ve ayakları üzerinde durmaya başlamasının ardından görevlilerce doğaya bırakıldı.
Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisi tamamlanan ayı yavrusunun artık hayatını devam ettirebilecek durumda olduğunu söyledi.
Çalışkan, "Yavru ayımız 'Aykız' görevli arkadaşlarımız tarafından, yaralı bulunduğu bölgede tekrar doğaya salındı. Ayılar çok sık yer değiştirmez. Bir süre sonra anne ayıyla tekrar buluşacağını umut ediyoruz. Anne ayı mutlaka kendisine ulaşacaktır." dedi.
Kastamonu, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:34 Kaynak: AA
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