Ayı yavrusu "Ponçik" özel bakımla hayata tutunuyor - Son Dakika
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Ayı yavrusu "Ponçik" özel bakımla hayata tutunuyor

08.03.2022 10:57
Ayı yavrusu "Ponçik" özel bakımla hayata tutunuyor

Sinop'ta, önce annesinden ayrı düşen, sonra kardeşini kaybeden ayı yavrusu "Ponçik"in hayata tutunabilmesi için rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor.

Sinop'ta, önce annesinden ayrı düşen, sonra kardeşini kaybeden ayı yavrusu "Ponçik"in hayata tutunabilmesi için rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 20 gün önce, bölgede çiftçilik yapan bir kişi tarafından bulunan ve daha sonra Sinop'taki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan iki ayı yavrusundan biri hayata tutunamadı.

Çalışanlar tarafından "Ponçik" adı verilen diğer ayı yavrusunun ise bakım ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak beslenen ve sıcak bir ortamda bakılan yavru ayı "Ponçik", 24 saat veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, yavru ayıların annelerini arama çalışmalarından bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Merkezde özenle baktıkları yavru ayılardan birinin uzun süre anne sütünden ayrı kalmasından ötürü hayata tutunamadığını vurgulayan Çatalçam, "Diğer yavru ayımızın sağlık durumu iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok." dedi.

"Biraz daha burada misafir edeceğiz"

"Ponçik"i bir süre daha merkezde misafir edeceklerini belirten Çatalçam, şunları kaydetti:

"Yavru ayımız tamamen gözlerini açmış durumda. Yeni doğan ünitemizde sütle beslenme süreci devam ediyor. Veteriner arkadaşlarımız Ponçik'e özenle bakıyor. 3 saat aralıklarla özel diyet uygulanıyor. Şimdilik sağlığında herhangi bir sorun yok. Biraz daha burada misafir edeceğiz kendisini."

Çatalçam, bakım ve rehabilite süreci devam eden yavru ayıyı hayatta tutmak için her türlü gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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Rehabilitasyon, Çatalçam, Tarım, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayı yavrusu 'Ponçik' özel bakımla hayata tutunuyor - Son Dakika


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