Ayıdan kaçan çocuk videosunun kahramanı Alessandro: Yine karşılaşmak isterim, ama biraz daha uzaktan - Son Dakika
BBC

Ayıdan kaçan çocuk videosunun kahramanı Alessandro: Yine karşılaşmak isterim, ama biraz daha uzaktan

İtalya'da dağda yürüyüş yaparken bir ayıyla karşılaştığı ve yavaşça kaçtığı görüntüleri sosyal medyada yayılan 12 yaşındaki Alessandro Breda, ayıyla karşılaşma anını "çok güzeldi" diye anlattı.

İtalya'da ailesiyle dağda yürüyüş yaparken bir ayıyla karşılaştığı ve babasının telkinleriyle yavaşça kaçtığı anın görüntüleri sosyal medyada yayılan 12 yaşındaki Alessandro Breda, o anda hissettiklerini anlattı. Breda, ayıyla karşılaşma anını "çok güzeldi" diye tanımladı ve tekrar böyle bir tecrübeyi, bu kez biraz daha uzak mesafeden, yaşamayı umduğunu söyledi.

İtalya'nın kuzeyindeki Trentino-Alto Adige bölgesinde, Dolomit Dağları'nda geçen pazar günü yürüyüşe çıkan ailenin ayıyla karşılaşma anının videosu birkaç günde sosyal medyada ve dünya basınında yayıldı.

Breda'nın annesi Elisabetta Franzoi'nin erkek arkadaşı Loris Calliari tarafından çekilen videoda, 12 yaşındaki çocuğun ayıdan uzaklaşırken sakinliğini koruması büyük ilgi çekti.

Videoda Calliari'nin "sakin ol, sırtını dönme" gibi yönlendirmeleriyle Alessandro Breda'nın paniğe kapılmadan ayıdan uzaklaşması görülüyor. Breda'nın gözle görülür biçimde heyecanlandığı tek an, annesi ve büyükannesinin ayıyı fark edince "Aman Tanrım" diye bağırdığı saniyelerdi.

12 yaşındaki Alessandro Breda o anları ve sonrasında neler hissettiğini, Trentino-AltoAdige bölgesinin yerel gazetesi l'Adige'ye ve ulusal gazete La Stampa'ya anlattı.

Breda, dağda kozalak toplarken bir anda yaklaşık 2 metre mesafedeki ayıyı fark ettiğini söyledi. Ayıyı görünce korkmadığını, annesinin erkek arkadaşından video çekmesini istediğini anlattı.

Alessandro Breda, L'Adige gazetesinin sorularını şöyle yanıtladı:

"Alessandro, o anda ne düşündün?"

"Tam olarak bilmiyorum ama korkmadım."

"Korkmadın mı?"

"Hayır, ayının agresif olmadığını gördüm."

"Ayıyı karşında bulunca ne yaptın?"

"Yavaşça döndüm ve Loris'ten video çekmesini istedim."

Breda, videoyu çeken ve kendisini yönlendiren Loris Calliari'nin sakinliğini koruduğunu, ancak annesi ve büyükannesinin ayıyı fark edince "Aman Tanrım" diye bağırmaya başladığını anlattı.

Ormana sık gittiği için ayılarla karşılaşma ihtimali olduğunu bildiğini ve ayıların davranış şekliyle ilgili araştırmalar yaptığını anlatan Breda, şunları söyledi:

"Bence esas insanlar ayıları rahatsız ediyor. Onlar hayvan ve bizden korkuyorlar. İnsanlar yanlış hareket ediyor, bu gibi hayvanlarla karşılaşınca doğru tepki vermiyorlar. Ayının gözünün içine bakmak, bağırmak gibi yanlış hareketler yapıyorlar."

"Ayıyı bu kadar yakından görmek çok güzeldi, heyecanlandım" diyen Breda, "Onunla yeniden karşılaşmak isterim, ama biraz daha uzak mesafeden" diye ekledi.

Ayıdan kaçan çocuk videosunun kahramanı Alessandro: Yine karşılaşmak isterim, ama biraz daha uzaktan
İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:47 

Son Dakika Dünya Ayıdan kaçan çocuk videosunun kahramanı Alessandro: Yine karşılaşmak isterim, ama biraz daha uzaktan - Son Dakika Dünya

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