Son Dakika Haberleri: Ayıdan "karşılama" pozu
Son Dakika Güncel Ayıdan 'karşılama' pozu

Ayıdan "karşılama" pozu

6 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, sürücünün karşılaştığı ayının "karşılama" pozu vermesi, ilginç görüntü oluşturdu.

Ayıdan

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, sürücünün karşılaştığı ayının "karşılama" pozu vermesi, ilginç görüntü oluşturdu.


İlçeye bağlı Paşalı köyünde son günlerde vatandaşların sıkça karşılaştığı ayılar, bölge halkında tedirginlik oluşturuyor. Hikmet Aydın isimli sürücü, ilçe merkezinden Paşalı köyüne gidişi esnasında Türkmen pazarı mevkisindeki köprüde karşılaştığı ayı, bilindiğin aksine bu kez sürücüye "karşılama" pozu verdi. Sürücü Hikmet Aydın, "Köylerde sıkça ayı ile karşılaşıyoruz. Ancak bu kez sanki karşılamış gibi poz vermesi şaşırttı beni. Zor oldu ama o anı görüntülemeyi başardım" diye konuştu.


Ayı "karşılama" pozunu vermesinin ardından bulunduğu bölgeden uzaklaştı. - KASTAMONU

Hikmet Aydın, Çatalzeytin, Kastamonu, Paşalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 15:51:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayıdan "karşılama" pozu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]