Ayık: "Şimdi olsa o kapıları açmazdım" - Son Dakika

Ayık: "Şimdi olsa o kapıları açmazdım"

19.11.2020 11:36
Ayık:

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Belediyesi'nin 2021 bütçesinin kabul edildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda konuştu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Belediyesi'nin 2021 bütçesinin kabul edildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda konuştu. Korona virüs sürecinde Akyurt Belediyesi'ne girişte uygulanan kısıtlamanın siyasi malzeme olarak kullanıldığını söyleyen Ayık, "Siyasi malzeme konusu olunca biz geri adım attık, lütfen geri adım atmayalım. Devlette devamlılık esastır, her ne olursa olsun bizim işlerimiz yürüyecek" dedi.

Akyurt Belediyesi 2021 mali bütçesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Bütçe görüşmelerinin ardından konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçe hakkında da bazı bilgiler verdi. Ayık, "Akyurt'umuz fuar alanı, havalimanı, Otonomi'ye ev sahipliği yapan, Aselsan, Man, Ülker, YDS gibi öncü kuruluşları bünyesinde barındıran güçlü bir sanayiye sahip, tarım ve hayvancılığa elverişli kıymetli topraklarıyla, Ankara'nın güzide ilçelerinden bir tanesi biz de bu güzel ilçemize hizmet edebilmek için gece gündüz elimizden geldiğince gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelirin yüzde 43'ü yatırımlara ayrıldı"

Akyurt Belediyesi'nin kabul edilen 2021 bütçesi hakkında bilgi veren Başkan Ayık, gelirin %43'ünün yatırımlara ayrıldığını kaydetti. Ayık" Eylül Ayı'nda belediyemiz bürokratları ile birlikte detaylı bir çalışma yaptık. Gelirlerimiz nelerdir, İller Bankası'ndan gelen, aldığımız hibeler, proje destekleri, bunların hepsini masaya yatırıp, yapmak istediklerimizi de bir tarafa koyup, inanın kalem kalem aklınıza gelebilecek en büyük projeden, basit bir tadilata kadar kuruş kuruş hesapladık. Geldiğimiz noktada da yüzde 43'ünü yatırımlara ayırdığımız örnek bir bütçe hazırlamış olduk. Burada emeği geçen kıymetli belediye bürokratlarımıza ve Büyükşehir Plan ve Bütçe Komisyonumuza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Siyasi malzeme konusu oldu"

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandığını ve hafife alınmaması gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Başkan Ayık, pandemi sürecinden belediye olarak almış oldukları kararların siyasi malzeme konusu haline getirildiğini kaydetti. Hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi adına belediyeye girişte uygulanan kısıtlamanın farklı yorumlandığını ve bu nedenle geri adım atmak zorunda kaldıklarını ifade eden Ayık, vatandaşlardan bu konuda anlayış beklediklerini dile getirdi. Ayık, " Belediye olarak bizler bir takım önleyici tedbirler aldık, HES kodu sorgulayarak almaya henüz geçtik, öncesinde de girişte çok güzel bir alan oluşturduk. Kimin belediyede hangi birimde işi varsa o müdürlükten insanlar indi. Ama maalesef şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Bu tedbirlerin siyaset malzemesi yapıldığını gördük. 'Biz bu zamana kadar belediyeye geliyorduk, biz nasıl kapıda bekleriz', inanın ben bu eleştirilere dayanamayıp o kapıları açtım. Şimdi olsa o kapıları açmazdım. Kıymetli hemşerilerimizin sağlığını riske atıyoruz. Almış olduğumuz tedbirler vatandaşlarımızı korumak içindi. Siyasi malzeme konusu olunca biz geri adım attık, lütfen geri adım atmayalım. Devlette devamlılık esastır, her ne olursa olsun bizim işlerimiz yürüyecek. Belediye olarak çöp almak zorundayız, vatandaş vergisini yatırabilmeli. İnsan kaynağı konusunda sıkıntılar yaşadık. Bu yüzden kıymetli vatandaşlarımızın bizleri anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Ayık: Şimdi olsa o kapıları açmazdım
Ayık: Şimdi olsa o kapıları açmazdım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hilal Ayık, Ankara, Akyurt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayık: 'Şimdi olsa o kapıları açmazdım' - Son Dakika


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