Ayık'tan Ankaragücü'ne destek

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ankara'da ilçe ilçe dolaşan ürün satış mağazasıyla taraftarlarına ulaşıyor.



Akyurt Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarları ile buluşan Ankaragücü'nün mobil satış aracını ziyaret eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, forma, anahtarlık, tükenmez kalem ve bardak altı alarak Ankaragücü'ne destek oldu.



Başkan Ayık, Ankaragücü'nün Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan mobil satış aracından aldığı kalem ve anahtarlıkları meydanda bulunan vatandaşlara hediye etti. Başkent temsilcisi Ankaragücü'nün tarihi ile ilgili görüşlerini dile getiren Ayık, "Ankaragücü kuruluşunun 109'uncu yaşını geçtiğimiz ay kutladı. Bu çok büyük bir şey. Çünkü kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu zamanına dayanan, savaşın ortasında kurulan ve silahlara mermi üreterek vatanımızın kurtarılması için çabalayan bir kurumun uzantısı olan şehitler vermiş bir takım. Ankara'nın en büyük spor kulübüne hepimizin destek olması gerekir. Başkent temsilcimizin taraftarların sevgisini arkasına alarak büyük başarılara koşması, bizler için gurur kaynağı olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA