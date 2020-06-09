Ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ayılar arı kovanlarını parçalayarak bal yedi.

İlçe merkezi yakınındaki İnözü Vadisi'nde ayılar, bölgede arıcılıkla uğraşan Gürhan Boyacı'nın 4 kovanını parçaladı.

Boyacı, sabah bahçesine geldiğinde arı kovanlarını parçalanmış halde bulduğunu söyledi.

Bu yıla kadar, ayıların arılara zarar verdiğini ya da kovanları parçaladığını görmediğini belirten Boyacı, "50 senedir arıcılık yapıyorum. Bu sene ayılar kovanları parçaladı. İşte meydanda sizler de gördünüz. Daha ne diyebiliriz? Yetkililerimizin buna bir önlem almasını istiyoruz." diye konuştu.

Hayati Dızman da 78 yaşında olduğunu ve bugüne kadar İnözü Vadisi'nde ayıların bu şekildeki bir saldırısıyla karşılaşmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar arazide ve yukarılarda aç kalıyorlar. Gelip buralarda karnını doyurmak istiyor. Ümit ederiz ki devletimiz bizim sesimizi duyar. Ayılar bizim mallarımızı berbat ediyor ve arılarımızı yok ediyor. Biz de bunlara bakıyoruz, evlat gibi. Arılarımızı gözetleyeceğiz ve bunlardan istifade edeceğiz. Ekmek parası kazanacağız ve karnımızı doyuracağız."