Ayılar balını yiyince çareyi 3,5 metrelik iskele kurmakta buldu - Son Dakika

Ayılar balını yiyince çareyi 3,5 metrelik iskele kurmakta buldu

Arı kovanlarına saldıran ayılardan usanan vatandaş, kovanları 3,5 metre yükseğe taşıdı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde arıcılık yapan İbrahim Saylan, ayıların kovanlara saldırmasını önlemek için çareyi, yerden 3,5 metre yükseklikte iskele kurmakta buldu.

Palu ilçesine bağlı Kayahisar köyünde hobi olarak 6 yıldır arıcılık yapan İbrahim Saylan, geçen sene ayıların fazla olmasından ve sürekli bal kovanlarına saldırıp kırılmasından bıktı. Saylan çareyi 3,5 metre yükseklikte iskele yapmakta buldu. Kurduğu iskeleye kovanlarını yerleştiren Saylan, bu sene ayıların saldıramadığını ve bal veriminin yükseldiğini söyledi.

Kayahisar Köyünde hobi olarak arıcılık yaptığını aktaran İbrahim Saylan, "5-6 yıldan fazladır arıcılık yapıyoruz. Bizim önceki arılarımız burada yerdeydi. Geçen sene ayı gelip kovanlarımıza vurdu ve 10 tane kovanımızı kırdı. Ondan sonra 3,5 metre yüksekliğinde olan bu iskeleyi yaptım. Arılarımızı buraya koyduk. Şuana kadar ayılar bu iskeleye çıkamadı. Yerdeyken arılara daha iyi bakıyorduk ama bir randuman alamıyorduk. Çok kaybımız oluyordu. Şimdi yukarı da olduğu için ayı vuramıyor bizde daha iyi bal verimi alıyoruz. Arının önü daha fazla açık durumda biraz bakımında sıkıntı çekiyoruz ama verim konusunda daha iyiyiz. Bizim bölge kırsal alan ormanlık olduğu için ayı çok oluyor. Onlar da arılarımıza çok zarar veriyordu. Ayıya yaşam alanı tanımak, yasak olduğu için ve en önemlisi canlı olduğu için karışmıyoruz. O yüzden bizde böyle bir çözüm bulduk. Hem ayının yaşamına karışmıyoruz hem de ayı arılarımıza karışmıyor" dedi.