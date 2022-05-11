Ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika
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Ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı

11.05.2022 14:14
Ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde köye inen ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde köye inen ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı.

İlçeye bağlı Kuşçular köyü Yorgancıoğlu Mahallesi'nde Selim Şahin'e ait arı kovanları, ayıların saldırısı sonucu parçalandı.

Arı kovanlarının, ikamet ettikleri evlerinin hemen yakınında olduğunu ve çeşitli önlemler alındığı halde kovanlara zarar verildiğini belirten Selim Şahin, "Kovanlarımız zarar görmesin diye gerekli tedbirler alıyoruz ama maalesef ne kadar tedbir alsak da bazen yetersiz kalabiliyor" dedi. - SİNOP

Ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı
Ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı
Ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı

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Selim Şahin, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika


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