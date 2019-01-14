Ayılar Karayoluna İndi
22 dakika önce
Tunceli'de yoğun kar yağışı altında karayoluna inen anne ve iki yavru boz ayı görüntülendi.
Tunceli
'de yoğun kar yağışı altında karayoluna inen anne ve iki yavru boz ayı görüntülendi.
Tunceli ile Ovacık
ilçesi arasında bulunan Munzur Vadisi
yakınlarında kış uykusunda olması gereken 3 ayı yola çıktı. Yolda araçla giden bir kişi anne ve yavruları olduğu tahmin edilen 3 boz ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre yolda giden ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Görüntüleri çeken Metin Batur, ayıları bir anda yolda gördüklerini belirterek, bir süre çekim yaptığını ardından da ormanlık alana doğru kaçarak gözden kaybolduğunu aktardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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