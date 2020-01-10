Ayılara yem bırakırken mahsur kalan ekip, ateş yakarak ısındı - Son Dakika

BİTLİS'te Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamını sürdüren 2 yavru ayı ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakırken paletli aracın arıza yapması sonucu mahsur kalan 5 kişi, kurtarılmayı beklerken ateş yakıp ısındı. Ekipler, yem bırakma ve ısınma anlarını ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden 3 kişi ile AFAD görevlisi 2 kişi, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan 2 yavru ayı ve diğer yaban hayvanlarına yem bırakmak için dün öğle saatlerinde bölgeye gitti. Yemi bıraktıktan sonra dönüşe geçmek isteyen ekibi taşıyan aracın palet kısmında arıza meydana geldi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede mahsur kalan 5 kişi, yanlarında bulunan uydu telefonuyla yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Harekete geçen ekipler, saat 18.00 sıralarında 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı 'nın zirvesine ulaşmayı başardı. Ancak bölgede 1 metreyi aşan kar, ekiplerin daha fazla ilerlemesine olanak tanımayınca bu kez paletli kar aracı devreye sokuldu. Paletli kar aracıyla yaklaşık 2 saat sonra krater gölünün çanağına inen ekip, toplam 8 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan 5 kişiye ulaştı.

ATEŞ YAKARAK ISINDILAR

Mahsur kalan 5 kişinin, kurtarılmayı beklerken topladıkları odunlarla ateş yakarak ısınmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ekip, doğaya yem bırakma çalışmalarını ve mahsur kaldıktan sonra yaktıkları ateş etrafında ısınırken yaşadıkları zorlukları cep telefonlarıyla görüntüledi.