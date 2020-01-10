Ayılara yem bırakırken mahsur kalan ekip, ateş yakarak ısındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayılara yem bırakırken mahsur kalan ekip, ateş yakarak ısındı - Son Dakika

Ayılara yem bırakırken mahsur kalan ekip, ateş yakarak ısındı

6 saat önce

BİTLİS'te Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamını sürdüren 2 yavru ayı ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakırken paletli aracın arıza yapması sonucu mahsur kalan 5 kişi, kurtarılmayı beklerken ateş yakıp ısındı.

Ayılara yem bırakırken mahsur kalan ekip, ateş yakarak ısındı, System.String[]

BİTLİS'te Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamını sürdüren 2 yavru ayı ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakırken paletli aracın arıza yapması sonucu mahsur kalan 5 kişi, kurtarılmayı beklerken ateş yakıp ısındı. Ekipler, yem bırakma ve ısınma anlarını ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden 3 kişi ile AFAD görevlisi 2 kişi, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan 2 yavru ayı ve diğer yaban hayvanlarına yem bırakmak için dün öğle saatlerinde bölgeye gitti. Yemi bıraktıktan sonra dönüşe geçmek isteyen ekibi taşıyan aracın palet kısmında arıza meydana geldi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede mahsur kalan 5 kişi, yanlarında bulunan uydu telefonuyla yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Harekete geçen ekipler, saat 18.00 sıralarında 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı. Ancak bölgede 1 metreyi aşan kar, ekiplerin daha fazla ilerlemesine olanak tanımayınca bu kez paletli kar aracı devreye sokuldu. Paletli kar aracıyla yaklaşık 2 saat sonra krater gölünün çanağına inen ekip, toplam 8 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan 5 kişiye ulaştı.

ATEŞ YAKARAK ISINDILAR

Mahsur kalan 5 kişinin, kurtarılmayı beklerken topladıkları odunlarla ateş yakarak ısınmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ekip, doğaya yem bırakma çalışmalarını ve mahsur kaldıktan sonra yaktıkları ateş etrafında ısınırken yaşadıkları zorlukları cep telefonlarıyla görüntüledi.


Nemrut, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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