Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika

Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar

6 saat önce

BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün kenarında yaşamını sürdüren 2 yavru ayıya yem bırakmak için bölgeye giden 5 kişilik ekip, paletli kar aracı arıza yapınca mahsur kaldı.

Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar, System.String[]

BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün kenarında yaşamını sürdüren 2 yavru ayıya yem bırakmak için bölgeye giden 5 kişilik ekip, paletli kar aracı arıza yapınca mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Tatvan Belediyesi ekipleri ve İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 8 saat sonra 5 kişiye ulaştı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakırken, iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin elle besledikleri, sevimli 2 yavru ayının, sert kış aylarında yiyecek sorunu yaşayabilecekleri düşüncesiyle bugün öğlen saatlerinde Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü'nden 3 kişi ile AFAD görevlisi 2 kişi, paletli kar aracıyla bölgeye hareket etti. Paletli kar aracıyla krater gölünün olduğu bölgeye kadar giden 5 kişilik ekip, ayılar için getirdikleri yiyecekleri bıraktıktan sonra dönüş yolunda aracın palet kısmında arıza meydana geldi.

UYDU TELEFONUYLA YARDIM İSTEDİLER

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede mahsur kalan 5 kişi, yanlarında bulunan uydu telefonuyla yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri seferber oldu. Karla Mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarma ekipleri saat 18.00 sıralarında 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

KURTARMA ÇALIŞMASI 8 SAAT SÜRDÜ

Ancak bölgede 1 metreyi aşan kar, ekiplerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyince bu kez de paletli kar araçları devreye sokuldu. Paletli kar araçla dondurucu soğukların bulunduğu bölgede krater gölünün çanağına yaklaşık 2 saatte inerek, mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Yaklaşık 8 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarılan Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü çalışanları yoğun çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

UMKE Birim Sorumlusu Ahmet Bahadır Şen, 8 saat süren kurtarma operasyonunda, zorlu kış şartlarıyla mücade verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün saat 15.00 gibi bir çağrı aldık. Doğaseverlerimiz Nemrut Dağında bulunan yavru ayılara yem bırakmak ve bölgenin durumunu kontrol etmek için bir faaliyete çıkmışlardı. Biz de 112 ve UMKE olarak Dağaseverlerimizi korumak için, onları mahsur kaldıkları durumdan kurtarmak için yola çıktık. Çok zorlu şartlardan geçtik. Nemrut'un zorlu doğa koşulları göz önüne alınarak 8 saatlik bir kurtarma operasyonu yaparak mahsur kalan bütün doğaseverlerimizi kurtardık. Sağlık durumları gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türkiye, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor
Erkan Petekkaya'nın 'rüşvet' iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas etti

Son Dakika Haberleri
04:50 Beylikdüzü'nde silahlı soygun - Son Dakika
04:42 İsrail Mahkemesi: İç İstihbarat Servisi Şabak, sorgulamalarda işkence uyguluyor - Son Dakika
04:14 Temsilciler Meclisinden Trump'ın İran'a yönelik yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay - Son Dakika
03:28 Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -... - Son Dakika
03:19 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 04:53:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]