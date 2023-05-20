Erzurum'da bir vatandaş, kayıp koyunu için uçurduğu drone ile ayıların kavgasına tanık oldu - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Erzurum'da bir vatandaş, kayıp koyunu için uçurduğu drone ile ayıların kavgasına tanık oldu

20.05.2023 11:35

Erzurum'un Oltu ilçesinde garip bir olay meydana geldi. Bir vatandaş, kayıp koyunu için aldığı insansız hava aracını havalandırdı. Çekim yaptığı esnada ayıların sert bir kavgaya tutuştuğu anlar, saniye saniye kayıt altına alındı.

İlçede yaşayan küçükbaş hayvan üreticisi Murat Altuğ (31), hobi olarak yaptığı dron çekimlerinde belgeselleri aratmayan bir olaya şahit oldu ve bu anları kayıt altına aldı.

O ANLARI KAYDA ALDI

Altuğ, sürüsünü kontrol etmek için dün sabah saatlerinde Oltu Duralar yol ayrımı Aksu mevkiinde dron uçurdu. İki ayının kavgasına şahit olan Altuğ, vahşi yaşamı an be an kaydetti.

"BELGESEL GİBİ BİR ŞEY OLDU"

Küçükbaş hayvan üreticisi Murat Atuğ, "Dün sabah sekiz civarlarında sürünün yanında geldim dron uçurdum ve çok şaşırdım ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. Erkek ayı dişi ayının yavrusunu öldürmesini gördüm. Belgesel gibi bir şey oldu. Dağlarda ayı sayısı çok fazla... Doğada yürüyenleri uyarıyorum. Çok dikkat etsinler" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Erzurum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da bir vatandaş, kayıp koyunu için uçurduğu drone ile ayıların kavgasına tanık oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Gözlerin çevrildiği 28 Mayıs seçimlerinde 2. tur öncesi iki tarafın da birer dezavantajı mevcut
12:35 Artık tüm gözler 28 Mayıs seçimlerinde! 2. tur öncesi iki tarafın da bir dezavantajı var
12:12 Trabzonspor'dan, Samet Akaydın'ın hareketi için zehir zemberek açıklama: Rezillik ve iğrençliktir
12:08 Cannes Film Festivali'nde aralıksız 11 dakika ayakta alkışlanan yapımın yıldızı Merve Dizdar, duygusal anlar yaşadı
12:03 Trabzonspor'dan secdeye giden futbolcusuna tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin için zehir zemberek sözler
12:02 İçişleri Bakanlığı 81 ile "Afetzede" genelgesi gönderdi: Yol masrafları karşılanmaya devam edecek
11:59 Pazarda broşür dağıtımı yapan CHP'lilere esnaftan, "PKK dışarı" sloganlı provokasyon!
11:48 Memleket hasretiyle yanıp tutuşan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın göbeğinde bangır bangır Bayburt türküsü dinledi
11:48 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine "Afetzede" genelgesi: Yol masrafları karşılanmaya devam edecek
11:43 Pazarda broşür dağıtan CHP'lilere esnaftan tepki! "PKK dışarı" sloganı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2023 13:11:54. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da bir vatandaş, kayıp koyunu için uçurduğu drone ile ayıların kavgasına tanık oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement