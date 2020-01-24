Ayılık olağan muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ayılık olağan muhtarlar toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kaymakam Mustafa Akın başkanlığında muhtarlarla aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Ayılık olağan muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Kaymakam Mustafa Akın başkanlığında muhtarlarla aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.


Bayburt'un Aydıntepe İlçe Kaymakamı Mustafa Akın muhtarlarla aylık olağan toplantısında bir araya geldi. Kaymakam Akın'ın başkanlığında yapılan toplantıda muhtarların sorun ve talepleri dinledikten sonra köy sorunları ile ilgili istişareler yapıldı. Toplantıya Kaymakam Mustafa Akın, Belediye Başkan Vekil Canan Altuntaş, kurum amirleri, muhtarlar derneği başkanı, köy hizmetleri şefi, köy muhtarları katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mustafa Akın, "Köylerimizdeki çalışmaları, yapılacakları, sorun ve dar boğazları masaya yatırmak için bir araya geliyoruz. Toplantılarımızla yapılacak işleri ve yatırımları ilgili kurumlarla koordineli sizden gelen hususları görüşeceğiz. İnşallah alınan kararlar vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasına vesile olur. Kurum amirlerimize varsa soracağınız sorular iletebilirsiniz. Bizlerde sorunları not alacağız ve takip edeceğiz. Bazı konuların çözümü hemen olabiliyor bazıları da zaman alabiliyor. Yapmamız gereken sizden gelen talepleri sorunları takip etmek. Sizlerin de kurumlarımızla koordinasyon halinde sorunların çözümüne ortak olmanızdır. Toplantıya katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BAYBURT

Mustafa Akın, Aydıntepe, Altuntaş, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
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