Ayın 'Hilal'i hayran bıraktı - Son Dakika

Ayın 'Hilal'i hayran bıraktı

-Gökyüzünde oluşan ve İslam'ın simgesi olarak da bilinen ayın hilal hali görsel şölen oluşturdu

GAZİANTEP - Gün batımının ardından ayın aldığı hilal görünümü Gaziantep semalarında görsel şölen oluşturdu.

Gaziantep'te ayın yer ve güneş arasındaki açının 90'dan küçük olduğu hilal evresi görsel şölene neden oldu. Ayın hilal hali, gece ilerleyen saatlere kadar çıplak gözle de görülebildi.

Tarihte bir çok önem atfedilen ayın evreleri içinde dolunay güzellik ve parlaklık, hilal ise bunlarla birlikte yenilik, doğum ve taze hayat simgesi kabul edilir.