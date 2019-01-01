Son Dakika Haberleri: Ayın Karanlık Yüzeyinde Ne Var ? (Nasa Ne Saklıyor)

Ayın Karanlık Yüzeyinde Ne Var ? (Nasa Ne Saklıyor)

43 dakika önce

Ay, geçmişten günümüze biz insanlar için her zaman gizemli ve merak uyandırıcı olmuştur.

Ay, geçmişten günümüze biz insanlar için her zaman gizemli ve merak uyandırıcı olmuştur. Bunun en büyük nedeni ise Ay'ın karanlık yüzü olarak bilinen ve Dünya'dan göremediğimiz fakat sanıldığı gibi karanlık olmayan bir yüzünün olmasıdır. Belirli zamanlarda Güneş tarafından aydınlatılan Ay'ın bu tarafı Dünya'dan görünmemektedir. Yani aslında kastettiğimiz şekilde Ay'ın karanlık yüzü yoktur karanlık derken Ay'ın arka yüzünde veya Ayın uzak tarafında gözlemlenmiş gizemli olayları kastediyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:07 Kaynak: Youtube

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