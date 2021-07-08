Ayın Personelleri Ödüllendirildi - Son Dakika

Ayın Personelleri Ödüllendirildi

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Haziran ayında çalışma performansı ile göz dolduran personellerini ödüllendirdi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde Esen, "Bu yıl Haziran ayı içerisinde amirlerinden takdir toplayarak "Ayın Personeli" seçilen mesai arkadaşlarımızı gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. " dedi.

Çankırı Belediyesinin geleneksel hale getirdiği "Ayın Personeli" uygulaması devam ediyor. Amirleri tarafından belirlenerek ayın personeli seçilen çalışanlar, Başkan Esen tarafından altın ile ödüllendiriliyor. Belediyenin 22 müdürlük personelleri arasında gerçekleştirilen uygulama, Belediye personelinin emeğinin takdir edilmesi ve personellerin iş performanslarının arttırılması için yapılıyor.

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