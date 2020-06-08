Ayın polislerine ödül - Son Dakika

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından ayın polislerine ödülleri verildi.



Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından hayata geçirilen ayın polisi uygulaması kapsamında ayın polisi seçilen 3 polis memuru ödüllendirildi. Müdürlük binasında düzenlenen ödül törenine, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şube müdürleri ve ödül alan polisler katıldı. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerinde üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla farklı birimlerde çalışan polis memurlarına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN