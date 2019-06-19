Son Dakika Haberleri: Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak
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Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak

14 dakika önce

Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.

Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak, System.String[]
Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Juazeiro bölgesinde meydana geldi. Ayin sırasında kiliseye giren soyguncu, kilisedekileri 'silahım var diyerek' tehdit etti. Bir süre tehditler savuran soyguncu, silahı olmadığı anlaşılınca kilisedeki kişiler tarafından sandalyelerle dövüldü. Olay, kilisede bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.


- Brezilya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
Brezilya, Dünya
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