Ayın şoförü ödülünü Emniyet Müdür Yardımcısı Eyipoğlu'ndan aldı - Son Dakika

Aydın'da, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından ayın şoförü seçilen 25 yıllık sürücü Turgay Karacan, ödülünü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Eyipoğlu'nun elinden aldı.



Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, Kasım ayının şoförünü belirledi. Bu ay 52'incisi düzenlenen 'ayın şoförü' ödülü, 25 yıldır şoförlük yapan 56 yaşındaki Turgay Karacan'a verildi. Düzenlenen törene Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Eyipoğlu, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Öner Oflaz, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Ayın şoförünü kutlayan Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, "Öncelikle hem can güvenliğimiz için hem de trafik güvenliği için gece gündüz çalışan emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu ay içerisinde sizlerin de şahit olduğu birkaç olay yaşadık. Yanan bir aracı söndüren bir şoförümüz ve kalp krizi geçiren bir hastamızı hastaneye yetiştiren şoförümüz var. Buna benzer güzel örneklerle hep anılmak istiyoruz. Bunu da sizlerle birlikte ve şoför ödülleri sayesinde gerçekleştiriyoruz. Şoförlerimizin motivasyonu en üst seviyeye çıkmış durumda. İnşallah güzel haberlerle anılırız. Hiçbir vatandaşımızın burnu dahi kanamasın. Hiçbir aracımız yanmasın ama maalesef zaman zaman bunlar yaşanabiliyor. Yaşandığında da tüm arkadaşlarımız ellerinden geldiğince tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmak için seferber oluyorlar. Ben bu anlamda tüm şoförlerimize teşekkür ediyorum. Bugün ödülü alan Turgay Karaca abimiz, 25 yıldan bu yana şehiriçinde şoförlük yapmakta. Bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda bize hiç şikayet getirmeden görevini yapmıştır ve yolcularımızdan da hep teşekkür mesajları gelmekte. Bu bakımdan kendisini yönetim kurulu olarak bu ödülü layık gördük. İnşallah kazasız belasız uzun yıllar birlikte çalışırız" dedi.



"Ayın Şoförü" uygulamasının güzel ve önemli olduğunu ifade eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de; "Şoförlük mesleği insanın 5 duyu organının sağlıklı çalışması gereken bir meslek. Çünkü yapmış olduğumuz iş kamu hizmeti niteliğindedir. Sadece araç kullanmak değil şahit olduğumuz olaylardaki gibi kimiz zaman biri rahatsızlığında hastaneye yetiştirmek herhangi bir olayda ona müdahale etmek mesleğimizin önemli bir parçası. Bu konuda da şoför arkadaşlarımız gerçekten duyarlılar. Para kazanmak değil öncelikle doğru olana yapmak, insanlara saygılı bir şekilde yardımcı olmak yani kamu hizmeti niteliğindeki görevi doğru olarak yapmak anlamında önemli bir meslek. Günümüzde trafik olgusu çok önemli, o yüzden herkesin dikkatli olması lazım, görevini iyi yapması lazım. Bu kapsamda Okan Başkanımızın şahsında arkadaşlarımızın yaptığı güzel hareketlerinden dolayı kooperatifimizi kutluyorum ve gurur duyuyorum" diye konuştu.



Trafik kazalarının azaltılması ana görevleri olduğunu ve bunun topyekun bir mücadele gerektirdiğine dikkat çeken Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Eyüpoğlu ise, "Bakanlığımızın nezdinde 'Kırmızı Düdük', 'Emniyet Kemerin Ses Getirsin' gibi projelerle dikkatleri çekmek için kampanyalar düzenliyoruz. Yine meslek odalarımız da bu tarz teşvik edici ödüllendirmelerle yol kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Bizler de trafik kazalarını en aza indirmeye çalışıyoruz ve topyekun bir mücadele veriyoruz. Bunun neticesinde bu sene ölümlü trafik kazalarımızda yüzde 15'lik bir azalmamız var. Yine ölüm sayısında yüzde 25'i geçen bir düşüş var. Yani topyekun mücadele ile bir şeyler elde ediyoruz. Kazaları azaltmanın en önemli unsurlarından bir tanesi saygı ve hoşgörüdür. Herkes saygılı ve hoşgörülü olursa trafik kazalarının da önüne geçilir. Meslek odamızı kutluyorum ve bu tarz çalışmaların devamını diliyorum. Turgay arkadaşımızı da 25 yıldır başarılı bir sürüş yapmasından dolayı tebrik ediyorum" dedi.



Plaket ve çeyrek altın ile ödüllendirilen 56 yaşındaki Turgay Karaca, 25 yıldır şoförlük yaptığını ve mesleğini çok sevdiğini dile getirdi. Şoför Karacan ödülünü, Trafikten Sorumlu Aydın Emniyet Müdür Yardımcısı Eyipoğlu'nun elinden aldı. - AYDIN