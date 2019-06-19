Son Dakika Haberleri: Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi
Son Dakika Güncel Haber

Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi

1 saat önce

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü bu ay Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay verdi.

Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi, System.String[]
Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü bu ay Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay verdi.

Aydın Son Durak tesislerinden düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay oldu. Aydın'da Mayıs ayının şoförü seçilen Fevzi Karaçivi ödülünü Atay'ın elinden aldı.

Yaklaşık 30 yıldır kooperatif bünyesinde çalışan şoför Karaçivi'yi tebrik eden Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Fevzi ağabeyimiz şehir içi toplu taşıma hizmeti başladığından beri aramızda. Artık son birkaç ayı kaldı. Emekliliğe yaklaşıyor. Uzun yıllar aramızda hizmet verdi. Bugüne kadar bize hiçbir şikayet getirmeden çalışmalarını sürdürdü. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum" dedi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise "Bu tür ödüllerin anlamı sadece bir şilt vermekten, bir hediye vermekten daha fazla bir anlam ifade ediyor. Bu tür faaliyetlerin sonucunda verilecek olan bu tür ödüller, insanların daha doğru, daha dürüst, daha anlayışlı hizmet etmesine yarayacaktır. Bu ödülü alabilmek için herkesin bir çaba içerisinde olduğunu fark ediyorsunuz. Herkes de bu ödülü almak için daha düzgün çalışacaktır. Fevzi Bey'e teşekkür ediyoruz. Yaşı itibarıyla da gençlere iyi bir örnek oluyor. Bunun için de ayrıca kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
kooperatif, mehmet fatih atay, efeler, aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 11:48:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]