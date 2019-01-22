Ayın Şoförüne Ödülünü, İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş Verdi

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü, bu ay İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş verdi.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü, bu ay İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş verdi.



Aydın Son Durak Tesisleri'nde düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş oldu. Aydın'da Aralık ayının şoförü seçilen Erkan Ak, ödülünü Okumuş'un elinden aldı. Okumuş, 18 yıllık şoför Erkan Ak'ı tebrik ederek, plaket ve küçük altın ödülünü takdim etti.



Ayın şoförü seçilen Ak'ı tebrik eden 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Bugünkü misafirimiz İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş. Kendilerine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ödülü alan arkadaşımız da Erkan AK arkadaşımız. Uzun yıllardır aramızda. Titizlikle yapmış olduğu çalışmalardan ötürü kendisini tebrik ediyoruz. Uzun yıllar aynı özveri ile çalışmasını temenni ediyoruz " diye konuştu.



Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, insanların işlerini severek yapması gerektiğini belirterek, "Bir işi yaparken öncelikli olarak bu işi sevmek gerekiyor. Arkasında da bu işi en iyi şekilde yapmak gerekiyor. Demek ki arkadaşımız işini severek yapıyor. Bu işin mutfağında yetişmiş bir arkadaşımız olması da zaten işini iyi yaptığını gösteriyor. Arkadaşımızı tebrik ediyorum" dedi.



Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise, " Ben öncelikle arkadaşımızı tebrik ederken, kooperatif yönetimini de tebrik ediyorum. Başarı hiçbir zaman kolay gelmiyor. Arkadaşlarımızın yapmış oldukları çalışmalar, hem arkadaşlarımızı motive etme anlamında meslek içi eğitimlerini oldukça sıkı tutuyorlar. O yüzden de Aydın halkını sorunsuz bir şekilde taşıyorlar. Periyodik olarak ta arkadaşlarımız eğitimden geçiyor. Özellikle bugünkü ödülü sizin vermenizin anlamı oldukça fazla. Biz eğitim camiasına da teşekkür ediyoruz" dedi.



Son Durak Tesisleri'nde düzenlenen törene Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kooperatif üyeleri ve şoförler katıldı. - AYDIN

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