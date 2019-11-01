Son Dakika Haberleri: Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı
Son Dakika Güncel Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

6 saat önce

ARDAHAN'ın Bağdeşen köyünde, koyun otlatan Onur Beşli (24), ateş yakmak için odun topladığı sırada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı.

Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı, System.String[]

ARDAHAN'ın Bağdeşen köyünde, koyun otlatan Onur Beşli (24), ateş yakmak için odun topladığı sırada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için uçurumdan atlayan Beşli, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Bagdeşen köyü yaylasında meydana geldi. Yaylada koyun otlatan Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada kayalık bölgede ayı ile karşılaştı. Beşli, ayının pençe darbesiyle başından ve bacağından yaralandı. Beşli, ayının saldırısından kurtulmak için  uçurumdan atladı. Beşli'nin peşini bırakmayan ayı, köpeklerin gelmesiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bir süre baygın kalan Beşli, kendisine gelince Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yuvarlandığı kayalık bölgeden çıkarılan Beşli, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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