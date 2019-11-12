Ayının saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı

Erzurum'un Olur ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan çobanı, köpekleri kurtardı.
İlçenin Ormanağzı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan 26 yaşındaki çoban Mete Esen'in karşısına aniden ayı çıktı.
Ayının ağaca çıkmaya çalışan Esen'i yakaladığını gören köpekleri, ayıya saldırarak çobanı kurtardı.
Esen'in yardım çığlıklarının duyan yakınları da durumu 112 Acil Servise bildirdi.
Olay yerine çağrılan ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan Esen, tedavisinin ardından taburcu edildi.