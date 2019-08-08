Ayının saldırdığı çobanın yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaylada ayı saldırısına uğrayıp yaralanan çoban, helikopterle bölgeye giden Mehmetçik tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaylada ayı saldırısına uğrayıp yaralanan çoban, helikopterle bölgeye giden Mehmetçik tarafından hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki Mercan Dağları Hasangölü mevkisindeki yaylada arkadaşlarıyla koyunlarını otlatan Erhan Çubuk, dün akşam saatlerinde ısınmak için yakacağı ateşe odun toplamaya başladı.

Odun toplarken yavruları bulunan ayı ile karşılaşınca kaçmaya başlayan Çubuk, arkasından koşan ayının saldırısına uğradı.

Ayının saldırısından güçlükle kurtulan Çubuk, durumu arkadaşlarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerin yerini bulması için arkadaşları ile ateş yakıp bekleyen Çubuk, günün ağarmasıyla bölgeye gelen askeri helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Genel sağlık durumu iyi olan Çubuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayıyı görünce geri kaçtım, ayı beni kovalayıp yakaladı. İki defa boğuştuk sonra beni bıraktı kaçtı. Sabaha kadar yaylada kaldım. Sabah 112 Acil Sağlık'ı arayıp yardım istedim. Yerimi anlasınlar diye ateş yakarak duman çıkardım sonra helikopter gelip beni oradan aldı." diye konuştu.

Çubuk, ayının yanında iki yavrusunu gördüğünü; ayının yavruları için tehdit olarak görmesi nedeniyle kendisine saldırmış olabileceğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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