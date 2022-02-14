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Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını arayıp yardım istedi! - Son Dakika

Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını arayıp yardım istedi!

14.02.2022 17:37

Artvin'de işitme ve konuşma engelli bir vatandaş, uğradığı ayı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ayıyı elleri ve tekmeleriyle uzaklaştırmaya çalışan engelli şahıs, olay sonrası görüntülü aradığı arkadaşına yaralarını göstererek durumu anlatmaya çalıştı.

Borçka ilçesine bağlı Efeler köyünde işitme ve konuşma engelli Ersin Karadeniz, hayvanları için ot taşırken ayı saldırısına uğradı. Tekme atıp ayıdan kurtulmaya çalışan Karadeniz, başta bacakları, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Karadeniz'i bırakan ayı kaçtı.

ARKADAŞINI GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP YARALARINI GÖSTERDİ

Kanlar içinde kalan Karadeniz, arkadaşı Davut Avcı'yı cep telefonuyla görüntülü arayıp, yaralarını ve bulunduğu yeri göstererek yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karadeniz'i ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karadeniz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını görüntülü arayıp yaralarını göstererek yardım istedi

"HEMEN SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİM"

Arkadaşının kendisini görüntülü aradığını belirten Davut Avcı "Bana yaralarını ve bulunduğu yeri gösterdi. Bir yaban hayvanının saldırdığını anladım. Durumu, hemen sağlık ekiplerine haber verdim. Jandarma ve komşularımız yine sık sık görüntülü arayarak yeri tespit ederek, arkadaşıma ulaştılar. Allah korusun. Telefon ile irtibat kurmasaydık arkadaşım hayatını kaydedebilirdi" dedi.

Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını görüntülü arayıp yaralarını göstererek yardım istedi

"AYIYI ELLER VE TEKMELERİYLE UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

Ersin Karadeniz de işaret dili ile yaşadıkları anlatarak, "Topladığım otları kızağa yükledim. Geriye dönerken yol ormanlık alanın kenarından geçiyordu. Arkadan gelen ayı aniden saldırdı. Ayıyı ellerimle ve tekmelerimle uzaklaştırmaya çalıştım. Ayı beni bırakıp, kaçtı. Ben de arkadaşımı görüntülü arayarak yaralarımı gösterdim" diye konuştu.

Karadeniz'in ailesi de sağlık ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, bölgede tedbir alınmasını istedi.

Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını arayıp yardım istedi!
Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını arayıp yardım istedi!
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Cep Telefonu, Karadeniz, Engelli, Artvin, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını arayıp yardım istedi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını arayıp yardım istedi! - Son Dakika
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