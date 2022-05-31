Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı - Son Dakika
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Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı

31.05.2022 09:45
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde Ramazan Kadıncı (52), arazide otlayan ineklerini almaya gittiği sırada ayı saldırısına uğradı.

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde Ramazan Kadıncı (52), arazide otlayan ineklerini almaya gittiği sırada ayı saldırısına uğradı. Vücuduna 60 dikiş atılan Kadıncı, "Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sandı öyle bıraktı. Bu ayılara çözüm bulunması gerekir" dedi.

Karabük'te demir-çelik fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Kadıncı, Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'ndeki annesi Fatma Kadıncı'yı ziyarete geldi. Geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki tarladan hayvanları getirmek için yola çıkan Ramazan Kadıncı'nın önüne ayı çıktı. Bir anda saldıran ayı, önce Kadıncı'nın sol kolunu ardından sırtının çeşitli yerlerini ısırdı sonra da ormana kaçtı. Kanlar içinde kalan Kadıncı, telefon ile ailesini arayarak yardım istedi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadıncı'ya, 60 dikiş atıldı. Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

'HİÇ AKLIMA GELMEZDİ, ÇOK ŞAŞIRDIM'Tarlaya büyükbaşlarını almak için gittiğini söyleyen Ramazan Kadıncı, "Akşam saatlerinde hayvanlarımızı almaya gitmiştim. Bir anda ana yolda önüme ayı çıktı ve üzerime bağırarak geldi. Beni yere yatırdı, bağırmaya başladım. İlk olarak sol kolumu ısırdı sonra sırtımdan ısırmaya başladı. Bağırdıktan sonra benden uzaklaştı. Ayı gittikten sonra telefonla oğlumu aradım, yardım istedim. Hastaneye gittik. Benim bilincim yerindeydi. Vücuduma 60 tane dikiş atıldı. Çok korktum, burada daha önce de hayvanlara ayı saldırısı olduğunu duyduk. Benim hiç aklıma gelmezdi, çok şaşırdım. Hep ayıları televizyonda görüyordum ama şimdi canlısını görmüş oldum. Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sandı öyle bıraktı. Bu ayılara çözüm bulunması gerekir" dedi. 'ENDİŞE İÇİNDEYİZ, KORKUYORUZ'

Aynı bölgede bulunan Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Musa Tüfekçioğlu de "Bizim burası şehir merkezine çok yakın, bu ayılar arı kovanlarını parçaladı. Yine bir ineğimizi telef etti. Bu konuda çok endişe içindeyiz, köyde yaşayanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Yine dün gece mahallede yaşayan bir vatandaşımızın karşısına çıkmış, kaymakamlığa başvurduk. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.


Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
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Kaynak: DHA

Abdipaşa, Ramazan, Ulus, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı - Son Dakika


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