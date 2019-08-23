Ayının saldırdığı, karı- koca yaralandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde motosikletle giderken ayı saldırısına uğrayarak yaralanan karı-koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçe merkezinden motosikletle köyleri olan Tatuşağı'na gitmek isteyen 57 yaşındaki Muzaffer ile eşi Tenzile Tekinoğlu'nun karşısına ormanlık alanda ayı çıktı. Ayı, motosiklette bulunan çifte saldırdı. Çiftin baygınlık geçirmesi üzerine ayı bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra kendine gelen Muzaffer Tekinoğlu, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, karı-kocayı ambulansla Ovacık Entegre Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahaleleri yapılan Tekinoğlu çifti daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahale sonrası Tenzile Tekinoğlu taburcu edilirken vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Muzaffer Tekinoğlu tedaviye alındı.