Son Dakika Haberleri: Ayının saldırdığı kişiyi köpekler kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Ayının saldırdığı kişiyi köpekler kurtardı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının saldırdığı kişi yaralandı.

Ayının saldırdığı kişiyi köpekler kurtardı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının saldırdığı kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Nebioğlu köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik'e (54) ayı saldırdı.

Çoban köpeklerinin ayıya saldırmasıyla kurtulan Çelik, daha sonra telefonla ulaştığı köylülerden yardım istedi.

Bunun üzerine traktörle olay yerine ulaşanlar Çelik'i köye getirdi.

Çelik, köye çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayvanları bıraktım, geri dönüp köye gelirken köpeklerin önünden bir baktım ayı geliyor. Kaçmaya başladım. Ayağımdan yakaladı. Isırdı ve ayağımı bilekten kırdı. Daha sonra köpekler ayıya saldırınca bıraktı. Fazla korkmadım. Ayağıma tampon yaptım." dedi.

Hüseyin Çelik, Safranbolu, Nebioğlu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi Son Dakika: Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek Susamam parçasını seslendirenlerden rapçi Mirac'ın, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerine tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 18:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayının saldırdığı kişiyi köpekler kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]