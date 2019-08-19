Ayının saldırısına uğrayan Afgan çoban yaralandı
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Ayının saldırısına uğrayan Afgan çoban yaralandıBingöl'ün Karlıova ilçesinde ayının saldırısına uğrayan Afgan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:34 Kaynak: DHA
Ayının saldırısına uğrayan Afgan çoban yaralandı Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde ayının saldırısına uğrayan Afgan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28) yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Çukurtepe köyünde meydana geldi. Herdo Deresi mevkisinde hayvanları otlatan çoban Ziya Ubeydullah, ayının saldırısına uğradı. Saldırı sırasında olay yerinden kaçarak kurtulan Ubeydullah, çevdereki bir kişi tarafından hastaneye ulaştırıldı. Ayağından aldığı darbelerle yaralanan Ubeydullah, Bingöl Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı.
Hayvanları otlattığı sırada bir anda ayının saldırısına uğradığını söyleyen Ubeydullah, "Su içmeye gitmiştim aniden karşıma çıkan ayı, bana saldırdı. Bacağımdan yaralandım ve o esnada kaçmayı başardım. Bacağımdan kan akıyordu. Karayolunda bir araç beni alarak hastaneye getirdi" dedi.
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