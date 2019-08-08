Son Dakika Haberleri: Ayının saldırısına uğrayan çoban kayalıklara düşerek yaralandı
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Ayının saldırısına uğrayan çoban kayalıklara düşerek yaralandı

25 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayının saldırısına uğrayan çoban kaçarken kayalıklara düşerek yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayının saldırısına uğrayan çoban kaçarken kayalıklara düşerek yaralandı.
İlçeye bağlı Karakurt köyünde hayvanlarını otlatan Erdi Çelik (19) ayının saldırısına uğradı. Ayıdan kaçmaya çalışan Çelik, köyün Karakurt Barajı mevkisinde, uçurumdaki kayalıklara düşerek yaralandı.
Durumu fark eden baraj çalışanlarının ihbarıyla olay yerine jandarmanın yanı sıra sağlık ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.
Çelik, bölgeye gelen jandarma ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla düştüğü kayalıklardan kurtarıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Çelik, Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Erdi Çelik, Sarıkamış, Karakurt, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:27 Kaynak: AA
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