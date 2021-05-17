Ayının saldırısına uğrayan vaşak tedavi altına alındı - Son Dakika

Hakkari'de ayı yavrularının bulunduğu mağaraya giren vaşak ayının saldırısına uğradı. Yaralı vaşak, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde tedavi altına alındı.

Akbulut köyü sakinlerinin köye 3 kilometre uzaklıktaki yaylada bulduğu yaralı vaşak, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde tedavi altına alındı. Hakkari Doğa Kuruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Mehmet Yıldız, "Vaşağın bulunduğu alanda ayının ini varmış. Ayının darp ettiğini tahmin ediyoruz. Çünkü ayının da yavruları varmış. Bizde belediye veteriner hekimi Faysal Bey'in vasıtasıyla tedavisine başladık. Şu an tedavisi devam ediyor" dedi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu ise, "Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Akbulut köy kırsalında ihbar üzerine olay yerine gidip, yaralı vaşağı alıp kliniğimize getirdiler. Bu konuda kendilerine teşekkür ettik. Klinikte yaptığımız muayenede vaşağın herhangi kırık çıkığının olmadığını, yalnız güçten düşmüş, sinir derejelasyonu şekillendiği kas sisteminde sıkıntı olduğu, ayakta zorlandığını tespit ettik. Buna yönelik tedaviye başladık. Şu anda medikal tedavisini yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta müşahede altında tutacağız kliniğimizde, iyileşme aşamasından sonra aldığımız doğaya tekrar bırakacağız" şeklinde konuştu.

Nesli tükenmekte olan ve çok nadiren bulunan vaşak, veteriner hekimler tarafından elle büyük bir özenle besleniyor.

(Feyzullah Taş/ İHA)