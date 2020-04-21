Ayının telef ettiği 50 koyun gömüldü - Son Dakika

Ayının telef ettiği 50 koyun gömüldü
6 saat önce
Hakkari'de ahırın tavanını delerek içeri giren ayının telef ettiği 50 koyun, iş makinesinin açtığı çukura gömüldü.
Hakkari'de ahırın tavanını delerek içeri giren ayının telef ettiği 50 koyun, iş makinesinin açtığı çukura gömüldü.
Hakkari kent merkezine 45 kilometre mesafede bulunan Kaymaklı köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Adil Alpsar'a ait ahırın toprak damını kazarak içeri giren ayının telef ettiği 50 koyun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinesinin açtığı dev çukura kireçlenerek gömüldü. Köyde geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade eden Adil Alpsar, ahırına dadanan ayının kendisine 150 bin TL maddi zarar verdiğini söyledi. Alpsar, "Köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Koca kış aylarında bin bir emekle beslediğim koyunlarıma yine ot vermek için ahıra geldim. Fakat koyunlarımın telef olduğunu gördüm. Ayı toprak damı delip içeri girmişti. Ayının ayak izlerini gördük. Bölgede ayılar uzun yıllardır böyle bir şey yapmamıştı. Kış uykusundan uyandıkları için belli ki acıkmışlar. Ayının ahırıma girmesi sonucu yaklaşık 50 koyunum telef oldu. Bu koyunlara ait 40'a yakın kuzu da annesiz kaldı. Ayı bana 150 bin TL maddi zarar verdi. Annesiz kalan kuzular için süt ve mama desteği verilmese kuzuları da kaybedebilirim. Yetkililerden zararımın karşılanmasını ve kuzularım için de mama desteği istiyorum" diye konuştu. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:28 Kaynak: İHA
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