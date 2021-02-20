Ayının telef olan ineğin yemediği kısımlarını toprağa gömmesi görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ayının telef olan ineğin yemediği kısımlarını toprağa gömmesi görüntülendi

20.02.2021 13:19
Ayının telef olan ineğin yemediği kısımlarını toprağa gömmesi görüntülendi

BURSA'da bir ayı, telef olduktan sonra yaban hayvanlar için bırakılan ineğin bir kısmını yedi, kalan kısmını da toprağa gömdü.

BURSA'da bir ayı, telef olduktan sonra yaban hayvanlar için bırakılan ineğin bir kısmını yedi, kalan kısmını da toprağa gömdü. O anlar, foto kapan ile görüntülendi.

Bursa'da bir çiftçi, telef olan ineğinin yaban hayvanlarına yem olarak verilmesi için Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradı. Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de telef olan ineği alarak yaban hayvanlarının bulunduğu bölgeye bıraktı. İlerleyen saatlerde ise bölgedeki bir ayı, ineğin bir kısmını yedi geri kalan kısımlarını da toprak altına gömdü. O anlar ise, bölgeye kurulan foto kapan ile görüntülendi.

Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, Uludağ'daki besleme çalışmaları da foto kapana yansıdı. Ekipler tarafından bırakılan çeşitli sebze ve meyveleri ayı, kurt gibi yaban hayvanlarının yemeleri saniye saniye kaydedildi. Özellikle son zamanlarda sıcaklık derecelerinin düştüğü Uludağ'da, ekipler yaban hayvanların beslenmelerini gerçekleştirebilmek için, yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan yetkililer, telef olan hayvanlar ile tarla, bahçe gibi alanlarda kalan sebze ve meyvelerin de yaban hayvanlarına verilebileceğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu Son dakika haberleri | Beton mikserinin üstüne devrildiği otomobildeki baba ve oğul öldü Son dakika haberleri | Beton mikserinin üstüne devrildiği otomobildeki baba ve oğul öldü Son dakika haberi | Bursa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Son dakika haberi | Bursa'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Milli Parklar, Uludağ, Çiftçi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayının telef olan ineğin yemediği kısımlarını toprağa gömmesi görüntülendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
13:55 Şiddet gören kadın kapıyı kilitledi, dışarıda kalan eşi "Karım evde mahsur kaldı" diyerek ihbarda bulundu!
13:48 TEM otoyoluna konteyner düştü! Sürücülerin dikkati facianın önüne geçti
13:41 300 milyonluk vurgun! Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı
13:39 Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti
12:54 Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten aşk tatili! Çift, Bodrum'da birbirini öpücüklere boğarken objektiflere takıldı
12:51 550 bin bakaya ve asker kaçağı için hazırlanan bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
12:28 Annesine adresin yanlış tarif edildiğini söyleyen maganda eczaneyi birbirine kattı! Bilgisayarı yumruklayıp hakaretler savurdu
12:25 Mezarlıktaki sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy: Sayın İçişleri Bakanı'mızdan istirham ettim, mezar yerim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 14:08:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ayının telef olan ineğin yemediği kısımlarını toprağa gömmesi görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement