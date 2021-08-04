Ayının yüzme keyfi gülümsetti - Son Dakika

- Ayının yüzme keyfi gülümsetti

Sıcaktan bunalan ayı suya girerek serinledi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan bir ayı baraj göletine girerek yüzdü. Ayının yüzdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıcak havadan bunalan ayı, İspir- Artvin karayolu 6. Kilometresinde bulunan Güllübağ Hes Barajı göletine girdi. Suda yüzmenin keyfini yaşayan ayıyı fark eden baraj çalışanları o anları kameraya aldı. Ayının suda şov yapar gibi yüzmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.