Son Dakika Haberleri: Ayırmak istediği kavgada öldürüldü
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Ayırmak istediği kavgada öldürüldü

1 saat önce

Gaziantep'te bir kişi, ayırmak istediği kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Ayırmak istediği kavgada öldürüldü, System.String[]

Gaziantep'te bir kişi, ayırmak istediği kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hanifi Ramazan Gözükızıl (27), merkez Şahinbey ilçesinde Şahveli Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada bir arkadaşının karıştığı bıçaklı kavgaya denk geldi.

Gözükızıl, kavgayı ayırmak istediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Gözükızıl, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Cenaze, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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