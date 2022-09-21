Son dakika haberleri... AYIRMAYA ÇALIŞTIĞI KAVGADA GÖZÜNÜ KAYBETTİ, 3 YILDIR SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI BEKLİYOR

İZMİR'de, arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken, yüzüne vurulan bira şişesiyle sol gözünü kaybeden Egemen Öz (25), 3 yıldır süren soruşturmada iddianamenin hazırlanmadığını belirterek, Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum dedi. Kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Temmuz 2019'da Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla vakit geçirmek için eğlence mekanına giden Egemen Öz, iki grubun arasında gerginlik yaşandığını gördü. Öz, her iki gruptaki bazı kişileri tanıdığını fark edince, olayı yatıştırmak için kalabalığın arasına girdi. Bu sırada tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ortasında kalan ve yüzüne bira şişesiyle vurulan Öz, kanlar içinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, baygın haldeki Öz'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Öz, tedaviye alınıp, sol gözünden ameliyat edildi. Sonraki 4 aylık tedavi sürecinde 1 ameliyat daha geçiren Öz, sol gözünü tamamen kaybetti.

'BAYGINLIK GEÇİRMİŞİM'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Egemen Öz'ün şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Ancak olayın ardından 3 yılı aşkın süre geçmesine rağmen iddianame hazırlanmadı. Olay günü yaşananları anlatan Öz, Arkadaşlarımla eğlenmeye gittiğim mekanda, kavga eden kişileri tanıdığım olduğu için ayırmaya çalıştım. Sonra gözüme şişeyle vurdular. Olan bana oldu. Gözüme gelen darbe sonrasında kendimi korkuyla hemen dışarı attım. Sonrasını zaten baygınlık geçirdiğim için hatırlayamıyorum. Beni hastaneye kaldırmışlar, ölümden dönmüşüm. Ben balıkçılık yapıyorum, gözümü kaybettiğim için işimi de yapamamaya başladım. Tüm görme yükü sağ gözüme bindiği için sağ gözüm sürekli ağrıyor. Çok mağdur oldum. Ancak olayın üzerinden 3 yılı aşkın süre geçmesine rağmen henüz iddianame hazırlanmadı dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada Öz'ün gözünü kaybetmesine neden olan olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mekanın bahçe kısmında eğlenen iki grubun tartıştığı, ardından kavga çıktığı, bu sırada gözüne şişe vurulan Öz'ün yüzünü tutarak mekandan çıktığı, tarafların birbirlerine masa ve sandalyeleri atarak kavgayı bir süre daha sürdürdükleri görüldü.

Egemen Öz'ün avukatı Öykü Su Güler, kavgaya karışan herkesin kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde açıkça görüldüğünü belirterek, Polis gerekli çalışmayı yaparak delilleri de topladı. Ancak bu ana kadar iddianamenin çıkmamış olması kabul edilemez ifadelerini kullandı.