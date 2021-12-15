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Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada

15.12.2021 10:19

Uludağ'da aç kalan ayıya selam veren sürücüler saldırıya uğradı. O anlar ise kameralara kaydedildi.

Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde aç kalan ayılar yerleşim yerine indi. Burada bulunan çöp kutularında yemek arayan ayılar çöpleri devirdi. O sırada araçlarıyla yoldan geçmekte olan iki sürücü, camı açarak, yiyecek arayan ayıya selam verdi. Duruma sinirlenen ayı koşarak otomobile saldırmaya başladı. O anlar iki gencin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

ORMANIN YOLUNU TUTTULAR

Öte yandan diğer görüntüde ise, ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine inerek çöp konteynırlarında yiyecek aradı. Çöp kutularını deviren baba ayı ve 3 yavrusu, karınlarını doyurduktan sonra tekrar ormanın yolunu tuttu.

Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada
Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada

Sarıalan, Uludağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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