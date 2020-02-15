Ayıyla buz pateni yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayıyla buz pateni yaptı - Son Dakika

Ayıyla buz pateni yaptı

6 saat önce

Rusya'da bir adam, boynuna tasma taktığı ayıyla nehirde buz pateni yaptı.

Rusya'da bir adam, boynuna tasma taktığı ayıyla nehirde buz pateni yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun beğeni topladı.

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir adam, donmuş nehrin üzerinde boynuna tasma taktığı ayıyla buz pateni yaptı. Yerel medyaya konuşan Vasily adlı ayının sahibi Viya, ayıyı hayvanat bahçesinin barınağından aldığını ve ayıların bu tarz barınaklarda gerçek yaşamlarından uzak, kötü durumlarda yaşadıklarını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler yoğun beğeni toplarken; kullanıcılar, Viya'nın barınakta kalmaya zorlanan ayıların durumlarına dikkat çekmesine övgüde bulundu.

Ayıyla buz pateni yaptı

Yaroslavl, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
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