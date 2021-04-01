AYK ile Millet Kütüphanesi İşbirliği Protokolü imzaladı - Son Dakika

AYK ile Millet Kütüphanesi İşbirliği Protokolü imzaladı

ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Millet Kütüphanesi arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumların kütüphaneleri ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi arasında iş birliği için sistem oluşturmak, her bir kuruluşun rolünü ve ortak hedeflerine ulaşmak için birlikte nasıl çalışma yapılacağını belirlemeyi hedefliyor. İşbirliği Protokolüne Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan imza attı.

İşbirliği protokolü imzalanmadan önce konuşma yapan Prof. Dr. Hekimoğlu, hazırladıkları slayt gösterisi üzerinden AYK'nın amacına değindi. Genel Müdür Kazan ise İşbirliği Protokolü'nün hayırlı uğurlu olmasını diledi. Ayrıca toplantıya Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'da eşlik etti.