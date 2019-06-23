Son Dakika Haberleri: Aykırtça Şelalesi bölge halkının geçim kaynağı oldu
Son Dakika Güncel Haber

Aykırtça Şelalesi bölge halkının geçim kaynağı oldu

16 dakika önce

Antalya'nın Aykırtça köyünde turistlerin büyük ilgi gösterdiği Aykırtça Şelalesi görenleri hayran bırakırken, bölge halkı şelale yanında kurdukları stantlarda ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Aykırtça Şelalesi bölge halkının geçim kaynağı oldu, System.String[]
Antalya'nın Aykırtça köyünde turistlerin büyük ilgi gösterdiği Aykırtça Şelalesi görenleri hayran bırakırken, bölge halkı şelale yanında kurdukları stantlarda ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Finike- Elmalı yolu üzerindeki Aykırtça köyünde dağların arasından çıkan suların oluşturduğu Aykırtça Şelalesi, yaz kış hiç kurumadan akıyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen şelale, bölge halkının da geçim kaynağı oldu. Bölge halkı şelale yanında kurdukları mini halk pazarında turistlere tezgahlarında bulunan ürünleri satıyorlar.

"Ne zamandır beri aktığını kimse bilmez"

Arif Köyü Muhtarı Zülfikar Tangut, "Biz kendimizi bildik bileli akıyor. Ne zamandır beri aktığını kimse bilmez. Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan şelaleyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret eder. Bölge halkımızın da geçim kaynağı oldu. Şelale yanında 25-30 vatandaşımız açtığı pazar tezgahlarında geçimlerini sağlıyorlar. Ziyarete gelen turistler burada alışveriş de yapar. Özellikle suyunu çay demlemede ve içmede çok sık kullanıyorlar" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
Finike, Elmalı, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü 77 yaşındaki ameliyatlı kadın, oy kullanmaya ambulansla geldi ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi paketini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aykırtça Şelalesi bölge halkının geçim kaynağı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]