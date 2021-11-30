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"Aykut Enişte 2", 3 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

"Aykut Enişte 2", 3 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

30.11.2021 11:36
"Aykut Enişte 2", 3 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken Aykut'un hikayesini anlatan "Aykut Enişte" filminin ikincisi 3 Aralık'ta sinema salonlarında gösterime girecek.

Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken Aykut'un hikayesini anlatan "Aykut Enişte" filminin ikincisi 3 Aralık'ta sinema salonlarında gösterime girecek.

Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı filme ilişkin AA muhabirine açıklama yapan başrol oyuncusu ve filmin senaristlerinden Cem Gelinoğlu, çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini ve ilk filmden bu yana oturmuş bir kadro olduklarını anlattı.

"Birbirini seven de bir ekibiz. Filmin pandemi dönemine gelmesi zordu. Ama bütün önlemleri de almıştık. Bir yandan beklenti çok büyüktü, 'stresimiz, kaygımız var seyirciye yine seveceği bir film yapacak mıyız?' diye. O kaygılarımız da giderildi. İkinci filmimizin seti de gayet güzel geçti diyebilirim." diyen Gelinoğlu, ilk filmin sloganının "iki aile tek enişte" olduğuna söyledi.

Gelinoğlu, "Zaten ilk filmde bir çengel atmıştık. Eniştenin biri Yunanistan'a kaçmıştı. Onun geri dönüşünü filmde görüyoruz. Bu filmde de iki enişte tek aile oluyor." dedi.

Filmde bir Azerbaycanlıyı canlandıran Nezaket Erden'in başarılı bir performans sergilediğini ve herkesin onu gerçek bir Azerbaycanlı sandığını ifade eden Gelinoğlu, "Çok hızlı bir şekilde Azerbaycan Türkü moduna girdi ve rolünü çok da iyi yaptı." dedi.

"Seyirci aile sıcaklığı ve aile güvenini görecek"

Oyuncu Hakan Yılmaz da filmin çekimlerinin geçen yıl gerçekleştirildiğini belirterek, "Film bizim için kendi içimizde bir nostalji oldu. Pandeminin ortasında çekmiştik. Biz de vizyonu merakla bekliyoruz. Samimi, hoş, insanların evlerine tebessümle dönebileceği sıcak bir aile hikayesi. Seyirci aile sıcaklığı ve aile güvenini görecek. Ama kimlere güvenilmemesi gerektiğini de görecek. Herkesin başına gelebilecek bir hikaye. O yüzden filmi gülümseyerek izleyecekler." diye konuştu.

Oyuncu Melis Babadağ ise şunları anlattı:

"Filmin seti pandemi döneminde tam bizim için eve dönmek gibi bir şey oldu. Zaten ekiple uyumumuz harika olduğu için bunun ilk filme de yansıdığını düşünüyorum. Çekimler çok keyifliydi. Mutlulukla çalıştığım bir set. Hikayeyi çok seviyorum. Bir kere hepimiz Cem'in kurduğu o dünyayı sevdik ve kendimizi o dünyanın bir parçası olarak gördük. O yüzden ne oynadıksa bizim için tamamdı. Oynamak istediğimiz yerlerdi."

Filmde "Mithat" rolünü üstlenen oyuncu Mekin Sezer ise karakterine ilişkin, "Mithat, ilk filmde de enişte aşkıyla yanıp tutuşan birisi. İlk filmde tek enişte, iki ayrı ailemiz vardı. Bu filmde 2 eniştemiz var ve Mithat için sanıyorum çılgınca bir şey. Zaten bir tanesine deli divane aşıkken ikincisini de büyük bir özlemle karşılıyor. Yani Mithat çılgın, enişte aşkıyla yanıp tutuşan bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Sezer, çekimlerin biraz tehlikeli olduğundan bahsederek, "Çok keyif aldık. Dublörlerimiz, stantlar çok yardımcı oldu. Çok profesyonel bir ekiple çalıştık. Bunda BKM'nin de çok büyük bir payı var. Gayet keyifli, bol aksiyonlu, bol maceralı, bolca dostlukların, arkadaşlıkların kurulduğu bir set geçirdik." dedi.

Filmin konusu

Filmin senaryosunu Giray Altınok ve Muammer Tali'yle birlikte başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu kaleme aldı. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alıyor.

Gülşah'la evlenmek için gün sayan Aykut, Atabeyoğlu Ailesi'nin hayırsız damadı ve müstakbel bacanağı Talat'ın ortaya çıkmasıyla kendini hiç istemediği bir maceranın ortasında buluyor.

Yunanistan, Pandemi, Aralık, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Aykut Enişte 2', 3 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Aykut Enişte 2", 3 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika
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