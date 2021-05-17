Aykut Gürel: Serenay Sarıkaya'ya albüm teklif ettim kabul etmedi!

Genelde disiplini zordur ama bendeki beklenti oldu. Rahmetlilerin ikisi de öğretmendi. Kıyamet senaryosu gibi.
? Yıldız Teknik mezunusun. Sence müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?
Resmen mezun değilim ki... Gidip diplomamı bile almadım. Ama müzikte mühendislik olduğu kesin. ve tartışmaya kapalı bir konu bu.
? 29 Nisan... Boğa burcu olmanın nesi daha komik: İnatçılık mı, konfor düşkünlüğü mü?
İnatçılığı elbette, yalan çünkü...
? Söz yazmak mı, beste yapmak mı?
Elbette beste yapmak. Sorgulayanı az olur (Gülüyor).
? Sahne önü mü sahne arkası mı?
Bunu sana şöyle izah edeyim: Sahne önü kolektif bir durum. Çok şanslı birliktelikler kurulursa tadından yenmez. Ama arkası daha bireysel, daha özgür.
? "İlham"ın keyfi ne zaman yerindedir: Gece mi, gündüz mü?
Valla genelde gecedir. Ama bende hep gündüz işleri daha başarılı oldu.
? 90'larda tam olarak ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?
Rönesans. Rönesans gibi iz bıraktı ancak... Tüp patlaması gibi de üstünü boyadılar.
? İkisinin albümünün de prodüktörlüğünü yaptın. Hangisiyle çalışmak daha kolaydı: Bergüzar Korel mi, Gökçe Bahadır mı?
Her ikisiyle de çalışmak kolay değil. Çünkü yalnızca onlarla değil, ekipleriyle de çalışmak zorunda kalıyorsun. Bu da çok yorucu.
? Lise grubunda basçı yok diye basçı olmuşsun. Bas mı, elektrogitar mı?
Elbette bas. Bas'sız müzik olmaz.
? İmkanın olsa hangisiyle hasbihal etmek isterdin: Mozart mı, Dede Efendi mi?
Güzel ve alçakça bir soru. İkisinin de hayranıyım. Buna cevap vermiyorum. Geç bunu.
İstanbul'dan nefret ediyorum
? Hayatın film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
İkisi de değil. Aptal bir aksiyon filmi olurdu (Gülüyor). IMDb puanı da 4.3!
? Zaman makinesi icat ettin, nereye giderdin: Geçmişe mi, geleceğe mi?
Geleceğe. Meraktan geberiyorum ölüp de göremeyeceğim şeylere.
? Gündoğumu mu, günbatımı mı?
Gündoğumu. Bakalım ne acayiplikler getirecek...
? Mantık mı, içgüdü mü?
Mantık diyeceğiiiim, komik olacak... Bugüne kadar ne halt ettiysem içgüdülerimle ettim.
? Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?
Yılandan yahu. Yalan ısırmaz.
? Sofrada hangisine tahammül daha zor: Obura mı, gevezeye mi?
İkisine de. Ama gevezeye bir nebze daha tahammül edebilirim.
? 25 yaşına dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?
Bu kafayla 25'e dönmek. Yalıyı alırım zaten.
? İstanbul'un... Kokuları mı, sesleri mi?
Sesleri. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Gerçi artık her şeyinden nefret ediyorum.
? Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
Nefret dedim, ısrar etme.
? Peki hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz'ın Anadolu Yakası'ndan Avrupa'nın mı, Avrupa'dan karşının mı?
Kardeşim beni sal. Sevmiyoruz dedik ya.
ÖZEL MESELELER
Birini unutmak mayın gibi, her an tekrar üstüne basabilirsin
? Bodrum'da Soprano's adında çok popüler bir mekan yaptın. Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
Göz kaçırmak elbette. O ne be göz kırpmak falan? Üff ucuz ucuz hareketler...
? Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
Hayat, "Zengin doğ da nasıl olursan ol"u gösterdi bana.
? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı her aşkının kötü bitmesi mi?
Kimseye aşık olamamak. Ölüm gibi ya, o ne öyle..
? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
Sezen elbette. Kadının her anıda yeri var.
? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?
Her zaman hoş görülebilir. Beyaz sonuçta.
? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
Kayıtsızlık en acıtanı. Allah düşmanıma vermesin.
? Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
Tek başıma ağlamayı tercih ederim. Rahat rahat, böğüre böğüre.
? Affetmek mi, unutmak mı?
Affetmek rahatlatır. Ama unutmak mayın gibi, her an tekrar üstüne basabilirsin.
GÜNDELİK HALLER
Twitter gerçek hayatın yalanın dolanın ta kendisi
? Evdeki halini hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
Telefon-Twitter. Ülke gündemi girdabını ancak oradan yakalıyorum. Ama gerekli mi dersen, çok da emin değilim.
? Peki Twitter mı, Instagram mı?
Twitter bence. Instagram başka işlere yarıyor. Twitter gerçek hayatın, yalanın dolanın ta kendisi.
? Ayaklarına kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
Durup öylece duvara bakmak.
? Hangi üçlü seninki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
Rakı-balık-Bodrum!
? En iyi tekne kiminkidir? Kendininki mi, arkadaşınınki mi?
İkisi de değil. Dönemlik kiraladığın tekne. Hem senin hem değil. Ohh.
? Biraz yoldan çıkmak istedin: Mantı mı, iskender mi?
İskender. Offf böyle bol tereyağlı. Üzüm suyuyla.
? Tavla mı, satranç mı?
Tavla tabii. Bağır, çağır, tavla gibisi yok.
? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydın... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
Deniz mahsullerinden vazgeçebilirim. Miiii? Hayır. Ondan da vazgeçmem. Bu da çok alçakça bir soru.
? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
Direkt soruyorum: "Pardon ama ben artık her şeyi unutuyorum, kafa çok dolu bik bik" (Gülüyor)...
? Uçakta omuzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikayet edersin?
Üstünü örterim, hiç de kıpraşmam. Uyanır sonra.
? Eve yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısın, uykusuz mu kalırsın?
Kalkar televizyonu açarım, o da uyansın alçak!
POPÜLER ŞEYLER
Filiz Akın'la ağır aşk yaşadım...
Çocukken...
Nazım Hikmet. Bu da alçakça soru ama Nazım benim şairim.
? Yeşilçam'dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
Filiz Akın. Ağır aşk yaşadım kendisiyle çocukken...
? Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?
Tarık Akan. Nedenleri çok açık.
? Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
Beren Saat. Serenay'a albüm teklif ettim kabul etmedi alçak!
? Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
Kesinlikle Marilyn Monroe. Bir kadeh şarap içebilmek için jazz bass'ımı bile verirdim.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
? Kedi mi, köpek mi?
Kedi.
? Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
Cem Karaca.
? Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
Milor.
? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
Orman.
? Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
İkisini de almayayım.
Son Dakika › Magazin › Aykut Gürel: Serenay Sarıkaya'ya albüm teklif ettim kabul etmedi! - Son Dakika Magazin