Aykut Gürel: Serenay Sarıkaya'ya albüm teklif ettim kabul etmedi!

Genelde disiplini zordur ama bendeki beklenti oldu. Rahmetlilerin ikisi de öğretmendi. Kıyamet senaryosu gibi.

? Yıldız Teknik mezunusun. Sence müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?

Resmen mezun değilim ki... Gidip diplomamı bile almadım. Ama müzikte mühendislik olduğu kesin. ve tartışmaya kapalı bir konu bu.

? 29 Nisan... Boğa burcu olmanın nesi daha komik: İnatçılık mı, konfor düşkünlüğü mü?

İnatçılığı elbette, yalan çünkü...

? Söz yazmak mı, beste yapmak mı?

Elbette beste yapmak. Sorgulayanı az olur (Gülüyor).

? Sahne önü mü sahne arkası mı?

Bunu sana şöyle izah edeyim: Sahne önü kolektif bir durum. Çok şanslı birliktelikler kurulursa tadından yenmez. Ama arkası daha bireysel, daha özgür.

? "İlham"ın keyfi ne zaman yerindedir: Gece mi, gündüz mü?

Valla genelde gecedir. Ama bende hep gündüz işleri daha başarılı oldu.

? 90'larda tam olarak ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?

Rönesans. Rönesans gibi iz bıraktı ancak... Tüp patlaması gibi de üstünü boyadılar.

? İkisinin albümünün de prodüktörlüğünü yaptın. Hangisiyle çalışmak daha kolaydı: Bergüzar Korel mi, Gökçe Bahadır mı?

Her ikisiyle de çalışmak kolay değil. Çünkü yalnızca onlarla değil, ekipleriyle de çalışmak zorunda kalıyorsun. Bu da çok yorucu.

? Lise grubunda basçı yok diye basçı olmuşsun. Bas mı, elektrogitar mı?

Elbette bas. Bas'sız müzik olmaz.

? İmkanın olsa hangisiyle hasbihal etmek isterdin: Mozart mı, Dede Efendi mi?

Güzel ve alçakça bir soru. İkisinin de hayranıyım. Buna cevap vermiyorum. Geç bunu.

İstanbul'dan nefret ediyorum

? Hayatın film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

İkisi de değil. Aptal bir aksiyon filmi olurdu (Gülüyor). IMDb puanı da 4.3!

? Zaman makinesi icat ettin, nereye giderdin: Geçmişe mi, geleceğe mi?

Geleceğe. Meraktan geberiyorum ölüp de göremeyeceğim şeylere.

? Gündoğumu mu, günbatımı mı?

Gündoğumu. Bakalım ne acayiplikler getirecek...

? Mantık mı, içgüdü mü?

Mantık diyeceğiiiim, komik olacak... Bugüne kadar ne halt ettiysem içgüdülerimle ettim.

? Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?

Yılandan yahu. Yalan ısırmaz.

? Sofrada hangisine tahammül daha zor: Obura mı, gevezeye mi?

İkisine de. Ama gevezeye bir nebze daha tahammül edebilirim.

? 25 yaşına dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?

Bu kafayla 25'e dönmek. Yalıyı alırım zaten.

? İstanbul'un... Kokuları mı, sesleri mi?

Sesleri. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Gerçi artık her şeyinden nefret ediyorum.

? Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

Nefret dedim, ısrar etme.

? Peki hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz'ın Anadolu Yakası'ndan Avrupa'nın mı, Avrupa'dan karşının mı?

Kardeşim beni sal. Sevmiyoruz dedik ya.

ÖZEL MESELELER

Birini unutmak mayın gibi, her an tekrar üstüne basabilirsin

? Bodrum'da Soprano's adında çok popüler bir mekan yaptın. Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

Göz kaçırmak elbette. O ne be göz kırpmak falan? Üff ucuz ucuz hareketler...

? Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

Hayat, "Zengin doğ da nasıl olursan ol"u gösterdi bana.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı her aşkının kötü bitmesi mi?

Kimseye aşık olamamak. Ölüm gibi ya, o ne öyle..

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

Sezen elbette. Kadının her anıda yeri var.

? Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğin zaman mı, sevildiğin zaman mı?

Her zaman hoş görülebilir. Beyaz sonuçta.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

Kayıtsızlık en acıtanı. Allah düşmanıma vermesin.

? Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

Tek başıma ağlamayı tercih ederim. Rahat rahat, böğüre böğüre.

? Affetmek mi, unutmak mı?

Affetmek rahatlatır. Ama unutmak mayın gibi, her an tekrar üstüne basabilirsin.

GÜNDELİK HALLER

Twitter gerçek hayatın yalanın dolanın ta kendisi

? Evdeki halini hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

Telefon-Twitter. Ülke gündemi girdabını ancak oradan yakalıyorum. Ama gerekli mi dersen, çok da emin değilim.

? Peki Twitter mı, Instagram mı?

Twitter bence. Instagram başka işlere yarıyor. Twitter gerçek hayatın, yalanın dolanın ta kendisi.

? Ayaklarına kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

Durup öylece duvara bakmak.

? Hangi üçlü seninki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

Rakı-balık-Bodrum!

? En iyi tekne kiminkidir? Kendininki mi, arkadaşınınki mi?

İkisi de değil. Dönemlik kiraladığın tekne. Hem senin hem değil. Ohh.

? Biraz yoldan çıkmak istedin: Mantı mı, iskender mi?

İskender. Offf böyle bol tereyağlı. Üzüm suyuyla.

? Tavla mı, satranç mı?

Tavla tabii. Bağır, çağır, tavla gibisi yok.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydın... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Deniz mahsullerinden vazgeçebilirim. Miiii? Hayır. Ondan da vazgeçmem. Bu da çok alçakça bir soru.

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

Direkt soruyorum: "Pardon ama ben artık her şeyi unutuyorum, kafa çok dolu bik bik" (Gülüyor)...

? Uçakta omuzunda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misin, hostese mi şikayet edersin?

Üstünü örterim, hiç de kıpraşmam. Uyanır sonra.

? Eve yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısın, uykusuz mu kalırsın?

Kalkar televizyonu açarım, o da uyansın alçak!

POPÜLER ŞEYLER

Filiz Akın'la ağır aşk yaşadım...

Çocukken...

Nazım Hikmet. Bu da alçakça soru ama Nazım benim şairim.

? Yeşilçam'dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

Filiz Akın. Ağır aşk yaşadım kendisiyle çocukken...

? Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?

Tarık Akan. Nedenleri çok açık.

? Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?

Beren Saat. Serenay'a albüm teklif ettim kabul etmedi alçak!

? Hangisiyle komşu olmak isterdin: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

Kesinlikle Marilyn Monroe. Bir kadeh şarap içebilmek için jazz bass'ımı bile verirdim.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Kedi mi, köpek mi?

Kedi.

? Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

Cem Karaca.

? Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

Milor.

? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Orman.

? Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?

İkisini de almayayım.